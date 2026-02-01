我是廣告 請繼續往下閱讀

俗話說「大難臨頭各自飛」，但這對泰國情侶的際遇實在讓人跌破眼鏡。泰國大城府近日發生一起離譜的警匪追逐戰，一名29歲男子因攜帶毒品心虛，遇到警方攔查時竟催油門狂飆，甚至在逃逸過程中將後座女友「甩」下車，導致女子重摔在地。畫面曝光後引發眾怒，豈料女方事後受訪時竟表示不怪男友，堅稱「還是很愛他」，超展開的劇情讓一票網友相當無言。根據泰國媒體《第七頻道》報導，這起事件發生在大城府的一處道路上。當地警方當時正在執行巡邏勤務，發現一名騎乘紅色機車的男子神色慌張、行跡相當可疑，正準備上前盤查時，該名男子突然加速衝撞逃逸。警方見狀立即騎車在後方展開追捕，雙方在街頭上演飛車追逐。透過警方隨身密錄器的畫面可見，該名男子為了甩開警察，在車陣中高速穿梭，結果因車速過快導致重心不穩，坐在後座的女友當場被甩飛，重重摔在柏油路上。誇張的是，這名男子發現女友墜車後，竟然完全沒有煞車或回頭關心的意思，反而趁機繼續催油門逃竄，冷血行徑令人咋舌。最終邪不勝正，警方鍥而不捨追趕，將男子逼到路邊草叢導致失控摔車，員警隨即一擁而上將其壓制在地並上銬逮捕。警方隨後在男子身上搜出3顆安非他命，經查該名嫌犯名為吉拉蓬，被帶回警局進行尿液檢測後，結果呈陽性反應，證實確實有吸食毒品。這段「丟包女友」的影片在網路上瘋傳，男子只顧自己逃命的自私行為引發網友一面倒撻伐。不少人留言痛批「為了3顆藥丸就不要女友」、「這種男人不分手留著過年嗎」、「真的是比悲傷更悲傷的故事」。不過，整起事件最讓人震驚的還在後頭。嫌犯現年32歲的女友事後接受媒體訪問，透露兩人其實才交往3個月，她完全不知道男友有吸毒惡習。雖然在這次意外中被男友狠狠甩飛受傷，但她表示並不生氣，甚至在男友被法院裁定羈押後，還特地前往探視。她對著鏡頭深情喊話，強調自己依然深愛著對方，願意陪男友度過這個難關，癡情程度讓大批網友直呼「戀愛腦沒藥醫」。