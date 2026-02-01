我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金一直被視為避險資產，買黃金存錢的觀念在長輩圈相當盛行，而印尼這位婦人更是將「長期投資」發揮得淋漓盡致。印尼近期發生一起令人嘖嘖稱奇的致富故事，一名婦人將家中存放了20多年的金飾拿到銀樓變賣，當年她大約花了4100萬印尼盾購入，沒想到如今金價飆漲，這批金飾的收購總額竟然高達9億2700萬印尼盾，資產瞬間翻了超過22倍，超狂的獲利讓銀樓老闆和網友都看傻了眼。根據印尼媒體《Suara.com》報導，這家銀樓在28日於網路上分享了一段影片，紀錄這筆驚人的交易過程。從畫面中可以看到，銀樓店員正忙著將婦人帶來的金飾倒在桌上，一件一件仔細檢查成色並測量重量，接著依照當日的黃金牌價進行計算。隨著計算機上的數字不斷累加，最後結算出的總金額讓現場所有人都嚇了一大跳，就連見多識廣的銀樓老闆都感到難以置信。影片中曝光的購買憑證顯示，這位眼光精準的婦人是在2001年至2006年期間陸續買進這些金飾。當年她總共投入了約4100萬印尼盾（約新台幣8.5萬元），經過了20年的歲月，這批壓箱底的黃金身價水漲船高，如今變現金額高達9億2700萬印尼盾（約新台幣193萬元）。這段影片曝光後立刻在網路上引起熱烈討論，短短兩天就累積超過270萬次觀看。許多網友紛紛留言佩服婦人的耐心與遠見，直呼「這才是真正的投資」、「能放20年都不賣定力要很夠」、「簡直是挖到寶了」。銀樓老闆也藉此機會強調，黃金確實具備長期儲蓄的功能，這位婦人的例子就是最好的證明，也提醒大家耐心投資的重要性。