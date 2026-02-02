【唐綺陽星座運勢週報2/2-2/8】本週天王星順行金牛，對於事業、工作或身體各方面持續變化，改變的效應與想像中不同展現。水星進雙魚，對外表達更訴求感覺，過於以個人感覺來溝通，情緒多於理性易造成誤會，產生溝通不良。水象星座能以感性來交流，掌握溝通主導權。月亮對分五星，週一至週三要當心對立氛圍，避免衝突感上升。
星象影響：天王星順行、水星進雙魚、月亮對分五星
12星座個別影響：
獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情來點新火花
天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通反能更進一步
射手：面對工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯
雙魚：工作自我要求高完美主義，感情看清真相反而是好事
金牛：工作需處理檯面下核心因素，感情有共同目標能助升溫
雙子：有選擇困難給自己多點時間，感情同樣陷入二選一難題
處女：多關注自己內心內在的能量，感情與家的議題相關
天蠍：樂於多方嘗試小心偏離目標，感情志同道合最來電
牡羊：互助合作比單打獨鬥更加分，感情適合告白享受甜蜜
巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺把握機會多點自信
魔羯：發揮工作專長迎來事業上升期，感情放輕鬆會更可愛
水瓶：工作表現受到高層關注，感情上表達方式會影響好壞
資料來源：唐綺陽占星幫
我是廣告 請繼續往下閱讀
12星座個別影響：
獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情來點新火花
天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通反能更進一步
射手：面對工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯
雙魚：工作自我要求高完美主義，感情看清真相反而是好事
金牛：工作需處理檯面下核心因素，感情有共同目標能助升溫
雙子：有選擇困難給自己多點時間，感情同樣陷入二選一難題
處女：多關注自己內心內在的能量，感情與家的議題相關
天蠍：樂於多方嘗試小心偏離目標，感情志同道合最來電
牡羊：互助合作比單打獨鬥更加分，感情適合告白享受甜蜜
巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺把握機會多點自信
魔羯：發揮工作專長迎來事業上升期，感情放輕鬆會更可愛
水瓶：工作表現受到高層關注，感情上表達方式會影響好壞
資料來源：唐綺陽占星幫