電影裡的蜘蛛人飛簷走壁無所不能，但現實生活中的「蜘蛛人」可沒這麼神勇。馬來西亞吉隆坡近日發生一起登山意外，一名男子突發奇想穿著全套「蜘蛛人」緊身衣去爬山，結果不慎失足滾落20公尺深的陡峭斜坡。救難人員獲報後趕赴現場，費了一番功夫才將這位受傷的超級英雄抬下山送醫，狼狽畫面曝光後引發熱議。根據馬來西亞媒體《東方日報》報導，這起事件發生在30日下午，地點位於吉隆坡旺沙瑪珠的丁丁山（Bukit Dinding）。吉隆坡民防部隊主任莫哈末阿米努拉表示，當局在當天下午5點左右接獲民眾報案，指出有人在登山時不慎墜谷受傷，隨即派遣包括緊急醫療服務隊在內的兩支救援隊伍前往搜救。救難人員抵達現場後，先沿著登山步道徒步約1公里，接著脫離主幹道切入樹林，再攀爬約70公尺，終於發現這名受困男子。據了解，該名男子在攀爬過程中，不小心從一處高度約20公尺、坡度幾近垂直達75度的斜坡摔落，導致身體多處受傷動彈不得。令人啼笑皆非的是，當救難人員找到傷者時，發現他竟然穿著紅藍相間的「蜘蛛人」服裝倒在草叢中。救難人員先為他進行簡單的傷口包紮與固定，隨後出動擔架合力將他抬下山，並送往吉隆坡中央醫院進行後續治療。吉隆坡民防部隊事後也在臉書粉專公開救援照片，畫面中這位落難英雄躺在擔架上的模樣，也讓這起登山意外引起關注。