台北市大安區驚傳感染「漢他病毒」死亡案例，不少人擔心大安森林公園的大量松鼠，是不是也會有傳播漢他病毒的風險？對此，醫師姜冠宇表示，松鼠還好，「鼠類排泄物」才是主戰場，而且漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、通風差的地方，公園是開放空間，通常不符合這種條件。剛好最近是年節前大掃除旺季，疾管署也提醒民眾打掃時要戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。
松鼠會傳染漢他？醫揭機率低
大安區是台北的精華地段，卻出現漢他病毒案例，醫師姜冠宇在臉書粉專發文指出，大安區出現漢他病毒提醒大家，即使精華區也有老舊的角落會成為衛生缺口，像是水溝、老舊建築等，加上隨著年代出現的獨居住戶，可能出現器官衰竭敗血症，嚴格來說也沒有特效藥，是會接葉克膜的。「我們能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計劃，找出脆弱角落」。
有民眾留言詢問，大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食、不怕人，是否有傳染漢他病毒的危險？對此，姜冠宇回應，松鼠還好，「鼠類（rat／mouse）排泄物」才是主戰場，而且漢他病毒最常見的高風險場景，是在密閉、灰塵多、通風差的地方，像是地下室、倉庫、長期未整理的空間，因為帶有病毒的粉塵更容易累積並被吸入，而公園是開放空間，通常不符合這種條件。
其實松鼠和老鼠在生物分類上雖然都是「哺乳綱齧齒目」，都具有持續生長的門牙，不過松鼠屬於松鼠科，跟屬於鼠總科的老鼠是不同的物種，台大醫院小兒科教授黃立民也指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。
清理老鼠排泄物要做防護 清掃前先消毒
台北市衛生局近日確認台灣出現2026年首例漢他病毒死亡病例，個案是居住在台北市大安區的70多歲男子，衛生局在個案住宅附近發現老鼠出沒跡象，而且環境檢測顯示周邊老鼠有漢他病毒陽性反應，引起民眾關注。
農曆年前是民眾大掃除的旺季，疾管署日前也表示，漢他病毒症候群為人畜共通的傳染病，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險，提醒民眾在大掃除時，要戴口罩、橡膠手套、打開門窗，以免吸入帶有病菌的灰塵。
要避免鼠患，也要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」原則，民眾平時應留意老鼠可能入侵的路徑，廚餘或寵物飼料要妥善處理，隨時做好環境清理，防火巷、排水設施、雜物堆等，是老鼠活動的熱門區域，可加強清潔、消毒，以及捕鼠、滅鼠工作，如果發現老鼠排泄物等，記得佩戴口罩、手套，可用稀釋漂白水（100cc漂白水加1公升清水）潑灑在可能被污染的環境，等消毒作用30分鐘之後再清理，建議使用拋棄式清潔紙巾、抹布或舊報紙清理，清理後將這些清潔用品以垃圾袋密封丟棄。
資料來源：醫師姜冠宇、疾管署、台北市衛生局、黃立民
我是廣告 請繼續往下閱讀
大安區是台北的精華地段，卻出現漢他病毒案例，醫師姜冠宇在臉書粉專發文指出，大安區出現漢他病毒提醒大家，即使精華區也有老舊的角落會成為衛生缺口，像是水溝、老舊建築等，加上隨著年代出現的獨居住戶，可能出現器官衰竭敗血症，嚴格來說也沒有特效藥，是會接葉克膜的。「我們能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計劃，找出脆弱角落」。
其實松鼠和老鼠在生物分類上雖然都是「哺乳綱齧齒目」，都具有持續生長的門牙，不過松鼠屬於松鼠科，跟屬於鼠總科的老鼠是不同的物種，台大醫院小兒科教授黃立民也指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。
台北市衛生局近日確認台灣出現2026年首例漢他病毒死亡病例，個案是居住在台北市大安區的70多歲男子，衛生局在個案住宅附近發現老鼠出沒跡象，而且環境檢測顯示周邊老鼠有漢他病毒陽性反應，引起民眾關注。
農曆年前是民眾大掃除的旺季，疾管署日前也表示，漢他病毒症候群為人畜共通的傳染病，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險，提醒民眾在大掃除時，要戴口罩、橡膠手套、打開門窗，以免吸入帶有病菌的灰塵。
要避免鼠患，也要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」原則，民眾平時應留意老鼠可能入侵的路徑，廚餘或寵物飼料要妥善處理，隨時做好環境清理，防火巷、排水設施、雜物堆等，是老鼠活動的熱門區域，可加強清潔、消毒，以及捕鼠、滅鼠工作，如果發現老鼠排泄物等，記得佩戴口罩、手套，可用稀釋漂白水（100cc漂白水加1公升清水）潑灑在可能被污染的環境，等消毒作用30分鐘之後再清理，建議使用拋棄式清潔紙巾、抹布或舊報紙清理，清理後將這些清潔用品以垃圾袋密封丟棄。