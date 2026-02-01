我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選進入最後倒數計時，政壇風向球最新民調結果出爐，這股「橘色旋風」似乎越吹越猛。根據泰國媒體報導，經歷前進黨解散風波後重組的「人民黨」氣勢如虹，支持度穩居各黨之冠，年僅38歲的黨魁納塔蓬，更成為泰國民眾心目中下一任總理的不二人選，聲勢狠狠甩開其他競爭對手。根據《曼谷郵報》報導，泰國川登喜大學（Suan Dusit University）在1月16日至28日期間，針對全國2萬6千多名民眾進行大規模民意調查。數據結果顯示，備受年輕世代矚目的人民黨拿下約36%的政黨支持率，成功領先傳統勁旅為泰黨以及泰自豪黨；在區域立委席次的看好度上，人民黨同樣拔得頭籌，展現強大的民意基礎。在最受關注的總理人選部分，現年37歲的人民黨黨魁納塔蓬（Nattaphong Ruengpanyawut）獲得超過35%受訪者力挺，人氣居高不下，穩坐第一寶座。排名第二的則是為泰黨的裕差南，第三名為泰自豪黨黨魁阿努廷。此外，另一份由泰國國家發展管理學院（NIDA）執行的民調也呈現類似趨勢，顯示在野陣營目前佔據極大優勢。政治分析人士指出，隨著2月8日大選投票日逼近，各黨派競選活動進入最後衝刺階段，但多項民調數據皆顯示人民黨已取得明顯領先地位。人民黨的前身為國會最大黨「前進黨」，該黨在2023年大選中雖然拿下勝利，卻因遭保守勢力阻擋無法成功組閣，隨後更在2024年被憲法法院裁定解散。不過，該黨成員火速在兩天後成立人民黨延續政治香火，如今看來支持者熱情依舊未減，甚至有更加凝聚的趨勢。