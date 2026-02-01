我是廣告 請繼續往下閱讀

說到馬來西亞檳城，大家口水直流想到的第一名美食通常是「炒粿條」，但最近檳城州政府公布的官方美食遺產名單中，這道超人氣料理竟然榜上無名，讓許多吃貨大感意外。原來背後原因不是不好吃，而是它的地位早就超越了「州」的等級，究竟是怎麼回事，一起來看看。根據馬來西亞媒體《星洲網》及《東方日報》報導，檳城州政府日前大動作宣布，將10道在地傳統美食及6項非物質文化遺產，正式列入州級遺產名錄，藉此推廣在地文化。這份熱騰騰的名單包含：扁擔飯（Nasi Kandar）、青魚（Pasembur）、炒粿角、福建麵、爪哇麵、蠔煎、蝦麵、魷魚麵、娘惹涼拌米粉（Kerabu Bihun）以及孟加拉麵包（Roti Benggali）。不過眼尖的饕客立刻發現，去檳城必吃的「炒粿條」竟然消失在名單上，引發不小討論。對此，檳城首席部長曹觀友親自出面解惑，他笑稱大家別誤會，是因為炒粿條的地位太崇高，早就已經被列入馬來西亞的「國家美食遺產」，既然已經是國家認證，就無須再重複列入州級名單，這也間接證實了炒粿條在馬來西亞美食界的霸主地位。除了好吃的料理，這次一同入選的6項非物質文化遺產也相當有看頭，包括充滿在地特色的「扁擔飯文化」和「咖啡店（Kopitiam）文化」，以及大寶森節遊行、大旗鼓遊行、大山腳聖安娜慶典，還有獨特的「檳城福建話」。曹觀友強調，這是州政府第一次透過法律途徑，將飲食與文化資產納入保護範圍，展現當局保存文化底蘊的決心。