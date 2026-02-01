我是廣告 請繼續往下閱讀

手機叫車雖然方便，但如果一上車發現司機「下半身失蹤」，真的會讓人嚇破膽。馬來西亞柔佛新山近日發生一起離譜事件，一名女子幫家人叫車，沒想到車子來了，司機卻只穿一條內褲迎接她們，讓整車女眷嚇得不知所措，恐怖經歷曝光後引發大馬網友熱議。根據馬來西亞媒體報導，這起驚魂記發生在28日中午11點47分左右，地點位於新山的大豐花園。當事女子在IG專頁「sgfollowsall」投稿爆料，當天她透過叫車平台「Maxim」預約車輛，準備和媽媽及幾位阿姨出門。怎料車子一抵達，她們打開車門卻驚見司機上身赤裸，下半身竟然只穿著一條內褲，造型相當清涼。由於車上乘客全都是女性，看到這名「內褲運將」大家都覺得非常不舒服且心生畏懼。女子的母親當場鼓起勇氣，要求司機把衣服穿上，雖然司機聽話套上了一件淺紫色T恤，但下半身依舊空空如也，堅持不穿褲子就把車開上路。從曝光的照片可以看到，這名司機穿著紫色上衣坐在駕駛座，但大腿部分確實裸露在外，畫面相當詭異。當事女子表示，這是她第一次使用該叫車APP，沒想到就踩到大雷，整個路程都讓她和家人感到極度不安，因此決定公開這段經歷，提醒往返新加坡與馬來西亞的女性乘客要提高警惕。事件在網路上發酵後，Maxim馬來西亞分公司也火速做出回應。官方證實接獲相關投訴，強調絕不容忍任何影響乘客安全與尊嚴的行為，目前已經鎖定該名違規司機並祭出永久封殺令，禁止他再登入系統接單。平台也已主動聯繫受害乘客致歉並提供協助，呼籲用戶若遇到類似狀況，可善用APP內的舉報功能或SOS求救按鈕自保。