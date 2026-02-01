我是廣告 請繼續往下閱讀

這年頭家裡出現不速之客，心臟真的要夠大顆。馬來西亞最近流傳一段超驚悚影片，一名男子在家中發現一條巨大的眼鏡王蛇，竟然沒有逃跑，反而拿起鐮刀跟毒蛇「正面對決」。雙方僵持不下，最後男子甚至徒手抓住蛇尾巴，把蛇硬生生拖出屋外。不過這段搏命演出的影片，網友的重點全被背景音吸走，因為在一旁錄影的女子尖叫聲實在太淒厲，讓不少人開玩笑說「聲音比蛇還可怕」。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，馬來西亞動物協會（Persatuan Haiwan Malaysia）28日在臉書分享了這段長達47秒的影片。影片一開始氣氛就相當緊繃，只見一名男子手持鐮刀，對著屋內角落不斷揮舞，接著一條體型碩大的眼鏡王蛇突然昂首挺立，高度將近兩尺，還不斷吐信作勢攻擊，畫面讓人看了頭皮發麻。雖然面對劇毒蛇類，但這名男子似乎沒在怕，看準時機揮動鐮刀擊中蛇身。吃痛的眼鏡王蛇嚇得往屋內深處逃竄，沒想到男子竟然窮追不捨，直接丟下鐮刀，徒手一把抓住蛇的尾巴，不顧毒蛇掙扎，強行將牠拖出屋外。這段人蛇大戰的影片曝光後，立刻在網路上掀起熱議，至今觀看次數已突破78萬次。雖然過程驚險萬分，但留言區的網友卻紛紛「歪樓」。因為影片中拍攝的女子全程高分貝尖叫，不斷崩潰大喊「Heri」（音似哈利），淒厲的叫聲貫穿整部影片。有網友就打趣說，這尖叫聲比眼鏡王蛇還恐怖，甚至有人笑稱「聽她喊那麼大聲，我還以為那條蛇的名字叫Heri」。針對這起事件，馬來西亞動物協會也特別發文提醒，眼鏡王蛇毒性極強，民眾如果在家中發現蛇蹤，千萬不要逞強自行捕捉。為了安全起見，應該第一時間聯繫消防局或民防部隊等專業單位處理，以免發生不可挽回的憾事。