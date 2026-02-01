我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞檳城以美食和文化遺產聞名，一直是許多遊客喜愛的旅遊勝地，不過近來當地的觀光客版圖出現了不小變動。根據檳城州政府的最新統計，中客的數量在去年已經正式超越新加坡，躍升成為檳城第二大國際觀光客來源國，成長速度相當驚人。檳城掌管旅遊及創意經濟事務的行政議員黃漢偉，30日在迎接春秋航空「上海至檳城」首航儀式上證實了這項消息。他表示，檳城的旅遊業在過去兩年展現出強勁的復甦力道，其中又以中國市場的表現最為亮眼。根據去年的數據分析，在檳城所有新增的國際遊客當中，竟然有將近四成都是中客，顯示中客回流的速度相當快，且消費潛力不容小覷。黃漢偉進一步指出，隨著春秋航空正式開通上海直飛檳城的航線，目前中國與檳城之間的空中交通網已變得更加綿密。統計顯示，現在共有10家航空公司提供定期直飛服務，航點涵蓋了成都、廈門、廣州、深圳、香港以及上海等6個主要城市，基本上已經把中國華東、華南和西南地區都串連起來，大大提升了旅客前往檳城的便利性。當地政府也期待，透過這些新航線的開通，不只能帶來觀光人潮與錢潮，更能進一步加深馬來西亞與中國在文化、旅遊及經濟領域的交流，為雙方創造更多合作機會，共同推動旅遊產業的發展。