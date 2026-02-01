我是廣告 請繼續往下閱讀

喜歡喝越南咖啡的朋友可能要多加留意了，因為你喝進肚子裡的，可能根本不是咖啡豆。身為全球咖啡出口大國的越南，近日爆出一起誇張的黑心食品醜聞。當地警方在中部高原地區破獲一間地下工廠，業者為了降低成本，竟然大量使用廉價的大豆和玉米，混入化學香精調味後偽裝成高級咖啡粉販售，現場查獲的假貨數量高達4.1公噸，消息一出讓許多消費者感到噁心。根據越南公安部29日發布的通報指出，警方本週在林同省展開突擊搜索，成功搗毀這處黑心作坊。現場除了查扣4.1公噸已經包裝好的「假咖啡」成品外，還發現了3公噸的原料。工廠老闆眼見事跡敗露，只好坦承在研磨咖啡的製作過程中，摻入了大量的大豆以及調味劑，並將這些劣質產品銷往當地的傳統市場。這起案件之所以會曝光，是因為警方日前在路上攔查一輛行跡可疑的卡車，車上載滿了1056袋、總重約528公斤的研磨咖啡粉，但司機卻拿不出任何產地證明或合法文件。警方循線追查，才揭發了這處隱藏在幕後的黑心生產線。業內人士透露，這全是「利字當頭」惹的禍。越南雖然是全球最大的羅布斯塔（Robusta）咖啡豆產地，中部高原更是核心產區，當地農民販售咖啡豆的價格每公斤約為5新元（約新台幣120元），這個價格大約是大豆的3倍。為了賺取暴利，黑心業者便動起歪腦筋，用廉價的穀物混充高價咖啡豆。事實上，這並非越南首次傳出類似的食安驚魂。中部高原地區警方早在2018年就曾破獲一起駭人聽聞的造假案，當時有5名嫌犯為了讓廢棄的咖啡豆賣相更好，竟然使用電池內的化學物質進行染色，再將這些含有劇毒的黑心商品偽裝成黑胡椒出售，惡劣行徑令人髮指。