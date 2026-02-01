我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞跨國詐騙案層出不窮，泰國邊境成為犯罪集團流竄的熱點。泰國海軍近日在尖竹汶府邊境展開掃蕩行動，成功攔截7名試圖從鄰國偷渡入境的中國籍男子。軍方在這些人身上搜出多達85支手機、大量電話卡以及俗稱「豬仔」使用的詐騙教戰守則，其中一人甚至還攜帶毒品。對此，泰國軍方發言人罕見說重話，呼籲鄰國不要再擺爛，應負起責任掃蕩境內的犯罪基地，別讓泰國成為罪犯的避風港。根據泰國媒體報導，泰國海軍發言人帕拉少將30日對外說明這波邊境掃蕩成果。尖竹汶與達叻邊境防禦指揮部近期加強巡邏力道，果然有所斬獲。第一起案件發生在29日晚間10點左右，海軍陸戰隊特遣小組在尖竹汶府的一處天然通道，發現有人影晃動，上前盤查後逮捕了一名44歲的中國籍男子。軍方在該名男子背包中發現驚人的「生財工具」，包括26支智慧型手機、17張柬埔寨電信公司的SIM卡，甚至還有安非他命毒品及吸食器。經過初步偵訊，這名男子坦承自己是在鄰國境內的電信詐騙園區工作，疑似是為了躲避查緝或轉移據點才冒險偷渡。另一起案件則發生在同日清晨5點，特遣小組在尖竹汶府邦南隆縣邊境，一口氣逮捕了6名行跡鬼祟的中國男子，年齡介於21歲到60歲之間。搜查人員在他們身上起出59支手機、偽造證件、財務帳本，以及寫滿詐騙對話的「教戰守則」。這群人供稱是透過社群軟體聯繫上人蛇集團，並支付高額費用安排偷渡，沒想到才剛踏上泰國領土就被逮個正著。目前這7名嫌犯已全數移交給泰國警方及移民局，將面臨非法入境及毒品罪名指控。帕拉少將在記者會上痛批，區域內跨國詐騙之所以如此猖獗，主要原因就是部分鄰國對犯罪集團採取放任態度，讓這些詐騙園區得以在當地落地生根、甚至以此為基地向外擴張，導致執法困難。他強調，泰國絕不會成為跨國犯罪的過境通道或庇護所，並呼籲鄰國政府拿出誠意加強執法，不要讓無辜民眾繼續受害。