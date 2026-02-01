我是廣告 請繼續往下閱讀

還記得那個從高處往下拍，壯觀又繽紛的「彩虹帳篷海」嗎？對於許多泰國旅遊中毒者來說，曼谷的「拉差達火車夜市」絕對是回憶殺。好消息來了，官方正式宣布將在原址強勢回歸，並預計在今年3月27日盛大開幕，以後去曼谷玩，搭地鐵到泰國文化中心站，又能輕鬆逛爆這個傳奇夜市了。根據泰國媒體報導，拉差達火車夜市官方臉書專頁在30日發布重磅消息，宣布即日起開放攤商預訂攤位，並且敲定2026年3月27日舉行開幕儀式。這個夜市最早在2015年開幕，憑藉著復古氛圍、超多樣的街頭美食，以及那片讓攝影師拍到手軟的五顏六色帳篷景觀，迅速成為曼谷最火紅的地標之一。可惜受到疫情衝擊，夜市在2021年遺憾熄燈，營運6年的回憶畫下句點，當時讓不少台灣遊客感到惋惜。雖然在疫情趨緩後，夜市團隊曾嘗試轉移陣地，或者改名另起爐灶，像是後來爆紅的喬德夜市（Jodd Fairs）也是出自同一個團隊之手，但對於許多死忠粉絲來說，原址的氛圍還是無可取代，人氣也始終難以完全複製當年的盛況。這次官方決定「回娘家」，回到原本的地點重新營業，被視為是要找回昔日榮光的關鍵一步。目前官方已經展開招商作業，攤位預訂將持續到2月28日截止，並在3月初通知結果。如果近期有計劃在3月底前往泰國旅遊的朋友，不妨把這個「復活」的經典景點排入行程，重新感受那個人擠人、吃火山排骨、聽Live Band的熱鬧夜晚。