我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國神劇《天生一對》當年紅遍全亞洲，不僅捧紅了男女主角泡泡哥Pope與貝拉Bella，更帶動泰國古蹟觀光熱潮。如今這部經典IP將推出全新版本，而且還是讓腐女們尖叫的「BL版」。泰國Century UU娛樂近日舉辦盛大開鏡儀式，宣布將以「多重宇宙」的概念改編原著小說，由新生代男星August與Leng擔綱主演，消息一出立刻在社群網路上引發暴動，關鍵字搜尋熱度直線飆升。這場備受矚目的開鏡儀式選在充滿歷史底蘊的臥佛寺碼頭舉行，背景就是曼谷著名的地標黎明寺，場面相當浩大。劇組正式公布了讓粉絲敲碗已久的演員陣容，男主角Dech由外型俊朗的August Wachirawit飾演，而原本的女主角Karaked的角色，則由清秀男星Leng Thanapon接下，他在劇中將飾演Kaew一角。兩位高顏值帥哥換上泰國傳統服飾同框亮相，CP感十足，讓現場鎂光燈閃個不停。除了雙男主吸睛，配角陣容也相當豪華。包括曾出演多部夯劇的Na Naphat將飾演Rueang，Vin Thanapon飾演Wat。值得一提的是，這次還邀請到環球小姐Anna Sueangam-iam跨界演出Marie Guimar一角，以及泰國7台的當家花旦Thisa Varitthisa首度跨台演出，飾演Thao Sri Chulalak，強大的卡司陣容展現了製作公司對這部劇的野心。執行製作人Palatpol Mingpornpichit在儀式上表示，這次的改編是基於「平行宇宙」的大膽設想，探討如果古代的Dech愛上的是男生，故事會如何發展。他強調，這部劇將超越性別框架去講述愛情的本質，就像超級英雄愛上同性依舊充滿魅力一樣，劇本在保留原著浪漫喜劇核心的同時，會融入更多現代敘事風格，絕對會讓觀眾耳目一新。據了解，這部備受期待的BL版《天生一對》預計製作10集，並排定在2026年7月於泰國3台首播，屆時串流平台也會同步上線。隨著開鏡消息曝光，社群平台上的標籤#AugustLeng已經被粉絲刷爆，大家紛紛留言直呼「Dech愛上男生這設定太帶感了」、「又要騙我眼淚」、「這個選角很可以」，迫不及待想看到這對新CP擦出的火花。