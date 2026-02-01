我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透過藝術策展與聲光設計，讓民眾在城市公園中感受春雷乍響，萬物甦醒的意象(圖／建設局提供2026.2.1)

2026中台灣元宵燈會將於2月15日至3月3日在中央公園盛大登場。其中由台中市政府建設局策劃的主題燈區「驚蟄界」，因結合燈光、音效與表演藝術，形塑獨特的「沉浸式展演場域」，備受各界期待。為確保工程如期完成，建設局長陳大田日前晚間親自前往現地視察，強調場域安全與夜間動線指標為首要任務。陳大田表示，「驚蟄界」核心概念為「自然與生命」，透過聲光設計讓民眾在城市綠地中感受春雷乍響、萬物甦醒的意象。他指出，此次燈區不僅是靜態展示，更以完整故事線串聯，讓燈會轉化為一段「行走式的體驗旅程」。據了解，該燈區由曾打造高人氣「龍之異次元」的團隊再度擔綱。建設局說明，今年將工藝、花藝與多媒材裝置結合，營造出具高度沉浸感的「雨林式場景」；同時為呼應馬年，設計中注入動感元素，象徵春天甦醒的節奏。目前各項佈展工程正緊鑼密鼓進行中，市府將持續把關施工品質，確保為市民帶來視覺與體感的感官饗宴。