嘉南羊乳近日連續兩次發生公關危機，讓嘉南羊乳一舉成為網路最熱門話題，而嘉南羊乳在台灣擁有40年銷售歷史，曾載不少台灣人童年回憶。但近日就有台灣人提到，「國農牛乳」亦是許多五、六年級生的童年回憶，更有人為了回味童年滋味，手刀下訂2大箱國農牛乳。據悉，國農牛乳是早餐店愛用牛乳，以玻璃瓶包裝最為經典，經常搭配各式玩具一同販售，成為許多人小時候最愛的飲品之一。
不只嘉南羊乳！「國農牛乳」童年超愛：內行秒訂2箱回味
過去有女網友在Threads發文，提到最近因為嘉南羊乳在Threads聲量極大，突然心動想重新下訂嘉南羊乳，但一查才發現，原來「國農牛乳」才是她的童年回憶，馬上下單2大箱牛乳回家，分別是麥胚芽牛乳、草莓牛乳，笑說「不知道嘉南小編海巡看到會不會哭」。
貼文曝光後，瞬間喚起眾多台灣人的童年記憶，「國農回憶不是鐵罐嗎？小時候最愛麥芽牛奶口味」、「我也是國農派！還要從早餐店的保溫箱裡拿」、「千拜萬拜，整箱的國農拿來拜，鐵鋁罐的國農比較好喝」、「國農也很好喝，尤其上面有玩具我可以挑半天」，當時甚至釣出嘉南羊乳羊編心碎回應「這就是傳說中的『白月光』威力嗎？」
國農牛乳熱賣超過40年！從畜牧場化身早餐店霸主
據了解，國農牛乳是台灣老字號品牌，其創立於1984年、發跡於高雄市，在台灣銷售超過40年，是不少五、六年級生的童年回憶，以一句經典廣告詞「千拜萬拜，不如整箱ㄟ國農拿來拜」廣為人知。
據悉，國農牛乳前身為畜牧場，早期從養羊、賣羊乳開始，後來創辦人劉慶明與弟弟劉慶福、劉慶煌一同成立高鳳食品，兄弟一同開發「國農」品牌販賣牛乳，雖然中間經歷投資失利面臨危機，但歷經重整後再度出發，現今已成為早餐店通路市佔最大的品牌，每年營收破億元，被視為乳品界的不敗霸主。
國農牛乳「玩具牛奶組合」風靡全台！玻璃瓶包裝最經典
國農牛乳以高溫殺菌的保久乳及調味乳為主，因耐放好儲存，成為早期早餐店、福利社最常見的飲品，包裝部分以玻璃瓶裝的調味乳、易開罐鐵罐最為著名，經典口味包含原味、巧克力、草莓、果汁、麥胚芽等皆是熱門選擇。
國農牛乳之所以備受小朋友喜愛，最大關鍵在於玩具牛乳策略，國農瓶裝牛乳上都會黏上各式玩具，玩具種類非常多樣化，讓小孩願意喝牛乳當作早餐飲料，間接替父母達成補充營養的目的，也創造銷售奇蹟，讓「玩具牛奶」潮流盛行超過20年。
國農牛乳哪裡買？官網訂購免運費：玻璃瓶、易開罐都有
國農牛乳訂購目前可以透過線上官網下訂，不論是經典玻璃瓶裝、易開罐版本，或是PP瓶裝、重乳拿鐵或鋁箔包裝，都可以在官網直接訂購，價格根據不同份量與包裝也有差別，價格區間約落在480元至1590元。以經典玻璃瓶裝為例，1箱24入優惠價只要590元，2箱48入則是1020元，口味包含原味、巧克力、草莓、果汁、麥胚芽5種，可以任意搭配喜歡的口味。
國農牛乳官網甚至強調「免運費、宅配到家、可貨到付款」，但因環保政策已不另附吸管。實際查詢官網，可訂購商品份量皆多，但通常都是一箱起跳，民眾下訂時記得評估自身飲食狀況與衡量金錢狀況，千萬別一起下訂過多喝不完，避免造成浪費。
