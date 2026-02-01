我是廣告 請繼續往下閱讀

不只嘉南羊乳！「國農牛乳」童年超愛：內行秒訂2箱回味

但一查才發現，原來「國農牛乳」才是她的童年回憶，馬上下單2大箱牛乳回家

▲▼有民眾突然回憶起國農牛乳的好滋味，手刀下訂2大箱享用，引發眾多台灣人討論。（圖／翻攝Threads）

國農牛乳熱賣超過40年！從畜牧場化身早餐店霸主

但歷經重整後再度出發，現今已成為早餐店通路市佔最大的品牌，每年營收破億元，被視為乳品界的不敗霸主

▲國農牛乳經典廣告詞「千拜萬拜，不如整箱ㄟ國農拿來拜」，是不少五、六年級生的共同回憶。（圖/翻攝橙式設計YouTube）

國農牛乳「玩具牛奶組合」風靡全台！玻璃瓶包裝最經典

包裝部分以玻璃瓶裝的調味乳、易開罐鐵罐最為著名，經典口味包含原味、巧克力、草莓、果汁、麥胚芽等皆是熱門選擇。

最大關鍵在於玩具牛乳策略，國農瓶裝牛乳上都會黏上各式玩具，玩具種類非常多樣化，讓小孩願意喝牛乳當作早餐飲料，間接替父母達成補充營養的目的

▲國農牛乳以玻璃瓶裝的調味乳最為著名，早餐店瓶裝上都會黏上各式玩具，玩具種類非常多樣化，讓小孩願意喝牛乳當作早餐飲料。（圖／國農牛乳官網）

國農牛乳哪裡買？官網訂購免運費：玻璃瓶、易開罐都有

不論是經典玻璃瓶裝、易開罐版本，或是PP瓶裝、重乳拿鐵或鋁箔包裝，都可以在官網直接訂購，價格根據不同份量與包裝也有差別，價格區間約落在480元至1590元。