我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府把「大選」強行端上檯面，卻沒能把戰火按下暫停鍵。聯合國人權事務高級專員公署指出，在2025年12月至2026年1月的分階段投票期間，公開通報顯示的空襲次數多達約408次，至少造成170名平民死亡，且前線通訊受阻與通報落差，讓實際死傷恐怕更高，這讓原本就撕裂的社會，進一步被恐懼與報復情緒推著走。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）緬甸小組負責人羅德海佛（James Rodehaver）警告，這些死傷數據皆經可靠來源核實，且時間點與投票進程重疊。戰區頻傳的延遲通報，意味著現有的170人死亡紀錄僅是悲劇的下限；密集的空襲陰影更直接剝奪了民眾的外出安全，讓投票權名存實亡。選務本身也被質疑缺乏競爭性與代表性。親軍方的聯邦鞏固與發展黨在三階段投票後取得壓倒性席次，軍方同時依法保留國會25%席位，等於先把關鍵籌碼握在手裡，再透過選舉擴大優勢；投票率約55%，明顯低於過去選舉水準，且部分鎮區因衝突或由反軍方武裝控制而未能投票，讓「選得到誰」與「能不能投」都成了問題。從戰爭的長期趨勢觀察，空襲升溫反映出軍方在失去地面優勢後，已將空中打擊視為核心手段。研究數據顯示，空襲是造成平民大規模死傷的主要原因，常被用於摧毀反軍方勢力的行政架構與經濟命脈，其代價則由無辜平民承擔。國際危機組織（ICG）曾精準預言，軍方強推的選舉無法化解政治僵局，反而會加劇暴力循環。如今聯合國的血腥統計，正是這些警告最殘酷的具體註腳。當投票箱被抬上舞台的同時，炸彈仍從天而降，這讓「重返正常」的說法顯得蒼白無力。這170條逝去的生命提醒國際社會，緬甸當前的急務在於實現實質停火、開啟救援通道並追究責任，而非宣布一場虛構的勝負。若缺乏基本的安全前提，再多的投票也只是將民眾的恐懼無限期延長。