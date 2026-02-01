我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政壇近日把「戰狼外交」吵到台面上，參議院內部一度主張將中國駐馬尼拉使館部分官員列為「不受歡迎人物」。對此，總統小馬可仕果斷否決，透過府方轉述其立場明確，該議題無需延伸討論，答案就是「不」。這道指令即時按下了外交動作升級的暫停鍵，卻也赤裸地揭露了菲中南海爭端下，菲國內部政治與對外信號之間的劇烈拉扯。這波聲浪源自中國駐菲使館近期在社群平台上頻繁點名回擊菲國政要，其言論被菲媒形容為「戰狼」式反擊。參議院隨即爆發跨黨派反彈，參議院議長及多位議員討論採取更強硬的回應措施。隨後，15名參議員聯署通過第256號決議案，正式譴責中國使館公開抨擊官員的作法，將其定性為不符外交禮儀的施壓行為。然而，宣告外交官為「不受歡迎人物」的權限仍由總統掌握。參議員曾坦言，議會決議僅具「建議」性質，最終行動仍須回歸行政體系，這也解釋了為何總統的表態能瞬間扭轉風向。總統府發言人同步提醒，此類宣告具備極強的後座力，其衝擊力近乎調降邦交層級，必須審慎評估，以免將可控的摩擦推向不可逆的對抗。就在中央試圖踩煞車之際，前線地方政府卻選擇率先加壓。位於南海爭議海域的自由群島（Kalayaan）地方政府通過決議，指責中國駐菲大使井泉違反外交禮儀，將其列為「不受歡迎人物」。這種地方與中央截然不同的強硬姿態，映射出南海對峙已滲透進菲律賓不同層級的政治表態。面對言語衝突升級，菲律賓外交部試圖將局勢拉回外交軌道，公開對「交鋒升高」表達嚴正關切，並向中方提出交涉，主張透過對話處理分歧，避免在公開場域互相對轟。菲中也正計畫恢復停擺逾一年的政治對話，顯示在口水戰升溫的同時，仍試圖保留溝通管道，防止情勢失控。未來的觀察重點在於，菲律賓如何在「國內民意出口」與「外交迴旋空間」之間取得平衡。小馬可仕（ferdinand marcos jr.）否決「逐人令」，象徵著菲方暫不打算將衝突推向極端；然而，參議院決議、地方宣告與海上摩擦仍在持續堆疊。菲中關係短期內難以真正降溫，更像是一場邊談邊吵、克制與較勁並行的長期拉鋸戰。