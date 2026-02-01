「嘉南羊乳」去年2月開始使用社群平台「Threads」，小編認真海巡、發文回應網友等互動受到大批追蹤者喜愛，不過近期卻爆出行銷公司代操爭議，不僅掀起一波「嘉南羊乳炎上事件」，也讓這個台灣40年品牌再次進入大眾視野，關於喝羊奶的好處、嘉南羊乳多少錢、嘉南羊乳哪裡買都成為關注焦點。
嘉南羊乳1985年10月由嘉南平原地區的一群酪農集資成立，是台灣第一家專業羊乳運銷合作社，初期就建立「專人每日配送」的乳品送達體系，訂戶家門口掛著冷藏箱成為許多人童年的深刻印象，近年隨著社群媒體傳播，這種傳統的每日配送模式被重新包裝成「每日訂閱制」。
嘉南羊乳多少錢、嘉南羊乳哪裡買？夜市都買得到
想要訂購嘉南羊乳，民眾可以進入嘉南羊乳官網點擊右上方的「洽詢經銷訂購」，即可快速找到北區、中區、南區、東區配送據點，詳列各縣市經銷據點，或是透過電話或LINE快速詢問與訂購。
嘉南羊乳價錢方面，若是採用「每日訂閱制」，原味鮮羊乳1瓶35元、低脂鮮羊乳1瓶37元、燕麥堅果、調味款（如巧克力、麥芽等）1瓶35至37元，價格則是每個月統計喝了幾瓶的「後收型」，官方會透過簡訊通知，消費者可線上或是超商繳費。
此外，也有網友透過Threads分享，嘉南羊乳會在台南地區的夜市擺攤，除了星期二以外，幾乎每天都有攤販出來販售羊乳，且每天位置都有所不同，包括麻豆夜市、鹽水夜市、佳里夜市、西港夜市、新營夜市、下營夜市等都有蹤跡。
喝羊奶的好處是什麼？和牛奶差異在哪？
營養師楊斯涵則說明，羊乳及牛奶的營養成分大致相同，但羊奶的脂肪酸及蛋白質結構不同，羊奶中的「中鏈脂肪酸」居多、蛋白質的結構中的「β－酪蛋白」也比牛奶多一些，因此羊乳會比奶較容易消化吸收，但兩者都是良好的乳品類來源。
嘉南羊乳炎上在吵什麼？事件始末整理
回顧嘉南羊乳炎上事件，起因是某行銷公司在Threads發文，分享老品牌嘉南羊乳帳號轉型成功案例，暗示協助幫忙社群操作，讓原本熱愛「羊編」真誠互動的粉絲心碎。代操爭議爆發後，羊編親自出馬回應，甚至道歉到半夜2點，成功挽回企業形象，官方甚至還發布聲明致歉，被認證是教科書等級的公關行銷。
怎料31日嘉南羊乳官方帳號突然發布第二篇聲明，不只力挺合作行銷公司，甚至指控網友惡意抹黑與網暴，直指疑似有心人士刻意操作輿論，破壞合作關係與商譽，揚言將提出妨害名譽之訴，瞬間讓原本力挺羊編的網友感到傻眼與受騙，讓輿論二度炸裂，官方粉絲數也不斷下降。
