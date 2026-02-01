三立iNEWS女主播楊沚豫日前在Threads發文，分享她在播報新聞時，趁著廣告時間跟大銀幕上的車銀優偷偷合照的影片。畫面曝光後吸引193萬人次瀏覽，大家看了紛紛直呼楊沚豫太搞笑了，更開玩笑留言：「她只是犯了全天下女人都會做的事」。

看到車銀優太帥忍不住！女主播趁廣告和他靠頭合照

楊沚豫29日在Threads發文，放上自己趁著廣告時間偷偷跟車銀優合照的影片，只見當時大銀幕上播出車銀優的逃漏稅的新聞，一張帥臉突然出現在楊沚豫旁邊，讓她情不自禁地靠近，做出和車銀優頭靠頭的動作，彷彿在拍貼機內拍照，讓網友全笑翻。

大家看了也紛紛留言：「哪怕她頭移過去的速度再慢一秒，都是對車銀優的不尊重」、「看到銀優就是會不自覺微笑」、「角度剛好頭碰頭靠肩膀，笑死」。不少人理解楊沚豫的舉動，認為是車銀優帥得太過火，她會有這種反應也很正常。影片在Threads上更吸引193萬人次瀏覽，9.7萬人按讚，讓楊沚豫也因此爆紅。

▲楊沚豫（左）跟車銀優「合照」後，還害羞摀住嘴巴偷笑。（圖／楊沚豫Threads）
美女主播楊沚豫是留學生　曾待過中天、寰宇

據悉，楊沚豫畢業於佛羅里達州立大學（Florida State University），曾待過ETtoday、中天新聞、寰宇新聞，如今在三立iNEWS擔任記者兼主播，主持《iNEWS財經夜視界》，外型甜美可愛，年齡應該在30歲上下，還相當年輕。

車銀優逃漏稅惹議　被追討200億提出抗辯

關於車銀優逃漏稅的消息，目前已知韓國國稅局向他追繳200億韓元（約新台幣4.3億元），認為車銀優透過母親的空殼公司規避大筆稅金，但車銀優方面已經提出抗辯，申請「課稅前適法性審查」，是否真的要繳納巨額罰款還有待審查結果出爐。

▲當兵中的車銀優捲入逃漏稅爭議。（圖／X@ChaEunwooINTL）
影片來源：楊沚豫Threads

