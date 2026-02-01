我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾擠爆高市早苗的造勢會場。（圖／美聯社／達志影像）

日本首相高市早苗日前宣布解散眾議院，並將於2月8日進行投開票。高市早苗在此次「閃電大選」賭上自身的首相生涯，挑戰執政聯盟自民黨與日本維新會在眾議院達到233過半席次。在競選期間，高市早苗頻頻到各地造勢，不論是在兵庫縣姬路市還是在神奈川橫濱市，造勢現場擠滿人潮，甚至有網友驚呼「根本是國民偶像」。綜合神奈川新聞、神戶新聞等日媒報導，眾議院大選在27日發布選舉公告之後，正式打響此次「閃電大選」選戰。高市早苗近來在多地展開演說，上月27日才在東京JR秋葉原站前，30日又到兵庫縣的姬路車站舉辦造勢，31日迎來眾議院大選選戰首個週末，她也接連到靜岡縣及神奈川縣助講。儘管高市早苗行程滿滿，接連到各地演說，但不變的是，造勢現場總是擠滿人潮。像在神奈川縣橫濱市演說時，不僅會場到車站之間排起長長人龍，周邊道路也被擠得水洩不通。在高市早苗演說會場也能感受到她的高人氣。有零星民眾在高市早苗才剛開始演說時，便表示「看過本人就滿足了」而離場；在兵庫縣西宮市進行演說的會場，更因為湧入太多人潮，甚至得額外設置視訊同步播放的第二會場來容納無法進場的民眾。此外，也有人發現高市早苗川崎市造勢時，身穿深紺色的西裝，腳下卻穿著白色襪子搭配布鞋，與他平時在國會開會的西裝搭配高跟鞋「標配」風格截然不同，可能是因為選戰期間需連日奔走全國各地，為了減輕雙腳負擔，才選擇了更為舒適的風格。但平常難得一見的「白襪造型」，在造勢現場引發話題，不少女性民眾直呼高市早苗「很可愛」。儘管各家民調顯示，不支持解散國會的民眾多達5成以上，不過高市早苗支持率仍平均有69%。日前更有日媒的民調顯示，以高市早苗為核心的自民黨選情被看好，不僅與日本維新會合計可望穩定過半，甚至已出現自民黨單獨過半的可能性。