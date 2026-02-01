未來一周台灣迎接2波冷氣團，中央氣象署預報員劉沛滕表示，第一波冷空氣今明兩天（2月1日至2月2日）影響，全台都有降雨機率，北部、宜蘭降雨時間長，基隆北海岸、宜蘭留意較大雨勢。周二白天至周五（2月6日）回溫放晴，周六（2月7日）則有鋒面、新一波冷氣團南下，氣溫再次下滑。
今天天氣又濕又冷 下半天降雨強度增加
劉沛滕指出，今天受到大陸冷氣團影響，北台灣都是濕冷環境，下半天水氣也會移入中南部，導致全台降雨機率提高，北部、宜蘭全天不定時有雨，基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，明天清晨降雨會逐漸趨緩，剩下大台北山區、基隆北海岸、東半部有局部降雨。
下周末冷空氣再襲台 恐達強烈冷氣團等級
氣溫方面，今天北部、宜蘭整天只有13至16度，感受濕冷，夜晚清晨中南部、花東低溫約14至18度，白天高溫19至25度，若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有降雪機率；周三至周五回溫，各地早晚14至18度，白天高溫在北部、宜花19至23度，台東22至24度，中南部24至27度。
劉沛滕提及，周六將有鋒面通過、冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉濕冷，桃園以北、宜蘭普遍有雨；冷氣團實際強度還有待觀察，可能來到強烈大陸冷氣團，請民眾持續留意最新天氣預報。
資料來源：中央氣象署
