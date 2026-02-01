我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（1）日在新莊舉辦新北市長競選總部開幕，包括創黨主席柯文哲、中廣前董事長趙少康等人都特別出席打氣，黃國昌致詞時強調與李四川彼此的競合，要把這過程當成是一個台灣民主活力健康的展現，讓大家看到政治不用罵來罵去，而是為了更重要的願景可以攜手合作，誇讚新北市長侯友宜政見落實率嚇人的高，但如果牽涉到中央就非常低，台灣的政治不應該是這樣，最後稱請市民相信他，「給我4年，我會讓大家為新北感到驕傲！」黃國昌說，記得在12月27日自己在新莊辦了一場「為新北應援」活動，那場活動結束了後，就正式在這邊簽下了租約。在12月29日晚上，在這裡開了直播，如果大家去比對直播的鏡頭，當初後面全部都是裸露的磚塊。為什麼租這個地方？這個地方不僅是新北的中心，而且這地方周遭的環境，跟新莊副都心街貌完全不一樣。黃國昌說，這裡是新北最需要改變、最需要更新的地方，從這裡出發，對自己來講意義格外的重大，過去在「為新北應援」活動中，有跟大家報告，自己不是一個夢想家，而是一個實踐者、一個執行者，這是台灣社會目前需要的。黃國昌也說，相信接下來新北市長競選的過程當中，大家常常會提國民黨的好朋友，特別是政壇的前輩李四川彼此間的競合，但是要拜託所有的支持者們，把這個過程當成是台灣民主活力健康的展現，讓我們一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選擇的一個典範，讓大家看看政治可以不用罵來罵去，政治除了競爭以外還有合作，為了更重要的目標與願景。黃國昌表示，新北該做的事情非常的多，延宕的工程也非常的多，但這個延宕，並不是市長侯友宜的問題，自己在決定要參選新北市長了以後，做的第一件事情，就是把侯友宜競選新北市長的時候所有的政見，全部列出來逐項比對，只要是新北自己可以完成的事情，政見落實率嚇人的高，但是如果牽涉到跟中央有關係的事情，執行率非常的低。為什麼？因為他要做的事情有很多在中央被卡住。黃國昌表示，自己常常在想，台灣政治不應該這個樣子，政治人物應該是不分黨派一起為人民來努力，以新莊為例，現在新莊空了一大塊地，總共1.6公頃的地放在那個地方。那塊地要做什麼？那塊地本來應該要做國家電影中心第二期的工程。黃國昌說明，新北市府撥給中央政府要做國家電影中心第二期，但是到現在聞風不動，繼續空在那個地方，對於新莊居民做出的承諾，可以整整擺爛4年，而這是過去行政院長蘇貞昌跟新莊市民所做的承諾。在2020年承諾2022年開工，但今天已經是2026年，延宕了整整4年。黃國昌表示，如果中央繼續擺爛，自己主張新北市府馬上自己收回來。把它打造成新莊親子藝文中心，才能夠滿足新莊人的期待，滿足新莊人生活的需求，才能夠符合新北接下來需要的發展，「這就是態度。這就是執行力」。黃國昌說，在接下來的時間當中，會用一步一腳印讓新北市民相信，自己是一個說到做到而且有執行力的人，也會展現最大的風度。在野在新北的合作，相信不僅是君子之爭風度的展現，三角形的兩邊之和大於第三邊。最後黃國昌說，會幫新北市民守住新北，會給所有新北市民一個不一樣的新北，讓新北更有型，請相信黃國昌，「給我4年，我會讓大家為新北感到驕傲！」