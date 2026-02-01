我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫可芳（右）和詹懷雲有最萌身高差。（圖／彼此影業）

孫可芳和老公劉冠廷都是植劇場出身，兩人大學時就交往，一起以演員身分出道，2023年結婚後育有1子，是演藝圈的模範夫妻檔，近來孫可芳宣傳戲劇作品《何百芮的地獄戀曲》接受媒體訪問，聊到老公做過最浪漫的事，她直言是大學時曾和幾個朋友鬧僵，遭到排擠，劉冠廷看不下去直接指著對方大罵，讓她瞬間覺得有被保護的感覺，非常動心。孫可芳和劉冠廷交往許多年才結婚，問起戀愛故事，她笑說早就忘記談戀愛的感覺，失戀的經歷也已經忘得差不多，不過她想到，大學的時候為了劇場工作，跟幾個朋友鬧得不是很開心，其中一個拉攏其他人私下講她壞話，「我沒有出面捍衛自己，我知道他想拉攏大家，冠廷知道後就衝到排練場，指著他大罵，大家全都傻眼！後來都跟我道歉。」劉冠廷的舉動，讓孫可芳感覺自己被在乎，被保護著，至於劉冠廷知不知道自己這麼帥？孫可芳笑說，「他應該不知道哈哈！」此次在《何百芮的地獄戀曲》中，孫可芳飾演的「克拉拉」能跟不同的裸男對戲，私下與角色反差極大，最後和詹懷雲譜出姐弟戀，有趣的是，現年27歲的詹懷雲，其實國中就出道，拍攝了電影《行動代號孫中山》，而當時孫可芳還沒出道，正在當老師，聊著聊著發現，好像從姐弟戀變成師生戀，讓孫可芳大喊，「不行！」而詹懷雲自認有老靈魂，平時的樂趣就是釣魚，在感情上也偏被動，擔心告白之後連朋友都當不成，但隨著年紀漸長，尤其在面對工作的事情，他也發現，想要有所獲得，還是得主動出擊才行。