中央氣象署表示，大陸冷氣團今（1）日到2日報到，北台灣將是濕冷天氣，北部、宜蘭整天只有13至16度。不少人開始穿上羽絨外套保暖，但中國卻傳出，有民眾把羽絨外套放到洗衣機裡清洗，卻引發爆炸情況。對此，紡織業者「扛布者」表示，這是有可能的，因為大多數的羽絨外套為了防止羽絨穿刺出來，都會特別熱壓再加上撥水處理，但水還是會在清洗過程中滲進去，加上吸水的羽絨，整件衣服就會變成「大水球」，外套表布承受不住爆開，要清理爆出的羽絨很花時間，提醒民眾不要嘗試機洗。
羽絨外套送洗衣機 容易爆開
紡織業者扛布者在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文表示，羽絨外套送進洗衣機洗，的確有可能爆炸，他也有聽過類似案例，雖然不是到洗衣機爆炸，但光是填充外套表布裂開，爆開，後續清理也很花時間，因此絕大多數羽絨外套、填充外套都會希望消費者手洗或柔洗。
扛布者指出，會發生爆炸原因可以分成兩個層面來說，首先是表布部分，多數的羽絨外套表布為了防止羽絨穿刺，都會特別熱壓再加上撥水處理，能有效降低布料組織的孔隙，但撥水並不是防水，所以只要水分多一點且殘留，就會往下滲透，所以在洗衣機洗衣服的時候，這些水分會滲到填充層，使外套的內裡體積跟重量開始增加。
水分累積變成大水球 衣服、洗衣機都可能壞
再來內裡如果是羽絨的話，羽絨親水性高，也就是說羽絨是會吸水的，會讓衣服重量更重，雖然像PUFFTECH等化纖填充物不吸水，但表布表層中也是有空間可以儲存水分，「最終都會成為一種水球」，在洗衣過程當中，大水球會不斷撞擊布料，讓布料變得更脆弱，如果運氣好，遇到較強力款的尼龍紗線織成的布料，或許可以耐得住水球撞擊，但這種狀況其實是少數，現在多數「以價制量」的產品中，表布往往更加脆弱，更容易裂開，只要表布裂開，中間的填充物如羽絨，就會爆出來。
扛布者表示，填充物爆開可能只是後續很難清理，但這種大水球的衝擊力道強，也會對洗衣機內部形成一定衝擊，就算一次沒壞，長期使用下來，也會使洗衣機損耗程度快速增加，「甚至最後就直接壞給你看」。因此多數的填充外套，都不會建議正常機洗，頂多就是如PUFFTECH建議的手洗完，再放入洗衣袋中脫水即可，目的就是不要讓填充物含水量快速增加成為水球。
羽絨服怎麼洗？洗衣專家揭方法
扛布者提醒，中低價電商類的羽絨或者填充外套，絕對不要挑戰機洗模式，「因為有些產品真的就是粗製濫造」，最後扛布者強調，填充物爆開，清洗衣機內的羽絨還是事小，如果整台洗衣機爆開，那時損失就不只是金錢，生命安危都可能會有影響。
至於羽絨外套應該怎麼洗呢？洗衣專家「萬秀洗衣店」第三代負責人張瑞夫表示，羽絨服可以用輕柔手洗或是洗衣機的柔洗、慢速模式，經過洗衣機清洗的羽絨服，可以先用手稍微撥開結塊的絨毛，否則很容易發臭、爛掉，再放到室內通風處晾乾，若要使用烘乾機，可設定約50度低溫烘乾，也能加入網球撞擊羽絨服，讓羽絨更蓬鬆。
中央氣象署、扛布者、萬秀洗衣店
