iPhone充電線借不到「全公司0人有」！背後原因曝光

沒想到全公司的人不是使用安卓手機，就是手拿iPhone 15以上，完全沒有人使用舊款iPhone，充電線都不是Lightning版本，手握全是Type-C充電線

▲有民眾發現，使用Lightning充電孔的iPhone用戶變少。（圖／Pixabay）

iPhone充電線全面換成Type-C！當年變動原因揭曉：不換不行

▲iPhone 15新機有許多重大改革，其中最受外界關注的就是全面更換成USB Type-C充電孔。（圖/達志影像/美聯社）

從2024年秋季開始，所有在歐盟境內銷售的手機、平板等小型電子設備，都必須可應用USB Type-C充電。

根據歐盟統計數據，統一充電接頭每年可以為消費者可以省下2.5億歐元的充電器購買費用，同時減少約11000噸電子垃圾。

▲蘋果Lightning充電線主要用於iPhone 14及更早機型，但在2023年推出的iPhone 15系列，蘋果宣布全面改用USB Type-C充電線。圖為Type-C充電孔。（圖／NOWNEWS攝影中心，2024.09.20）

不只充電方便！iPhone充電線變Type-C好處多

首先是線材統一，未來包含蘋果在內的各大手機品牌，皆統一線材為Type-C，對於消費者而言就不必再準備各種線材

改成Type-C後也能輕鬆連接外部顯示器、連接各類型有線耳機，還可使用移動硬盤或SD卡擴展原本儲存空間等

iPhone是台灣人最常用的手機品牌，長年在台灣手機市場處於第一，事實上，蘋果從iPhone 15系列開始，早已全面將新機更換成Type-C充電孔，若是手持舊機的果粉，充電線完全無法與新機共用。有網友近日在Threads分享，表示最近向同事借iPhone充電線，，讓他傻眼直呼「我發現Lightning的線已經開始被排擠了！」貼文曝光後，馬上引起果粉們留言，坦言目前Type-C充電現已成為主流，「所以我才換了17…現在身邊要借線都要先問用iPhone幾，但大多數都已經換Type-C」、「終於退場，Type-C比較好用」、「最後一支Lightning的iPhone是2022的iPhone 14，都三年前了」。據了解，蘋果Lightning充電線主要用於iPhone 14及更早機型，但在2023年推出的iPhone 15系列，蘋果宣布全面改用USB Type-C充電線，同時推出iPhone專屬的USB-C編織線，不只增強線材表皮抗磨損、破裂，甚至比過去蘋果原廠Lightning更耐用。但為何蘋果會突然大變動，把經典Lightning改成市占率極高的USB Type-C接口？據悉是因歐洲議會在2022年6月通過《無線電設備指令》（Radio Equipment Directive，RED）修正案，蘋果倘若未來想在歐洲市場繼續銷售手機，勢必得遵守歐盟法規。值得一提的是，該條法規不只是針對蘋果，主要是因歐盟認為統一接頭不僅可以方便消費者，還能達到環保減碳目標。雖然iPhone充電孔更換成Type-C，起初讓一票果粉感到不習慣，但後來實際使用下來好評居多。，往後不論是哪種手機、平板或無線耳機，都只要一線即可充電。除了方便充電以外，3C達人Tim哥提到，。外界評價Lightning改換為USB Type-C幾乎「百利無一害」，解決了過去Lightning不同帶來的不便。