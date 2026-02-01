嘉南羊乳1985年（民國74年）創立台灣第一家專業羊乳運銷合作社，一年市場產值粗估27億元，平均年銷售7200萬瓶、日賣約20萬瓶。稱霸40年來，不只大廠統一、光泉都嘗試一年就認輸，連鎖超商也難敵，三大關鍵真相在於「每日只生產當天訂單量不留庫存」、「訂閱制專人送到府不拚上架超商或量販通路」、「國內最大酪羊農團隊全程自產、自主檢驗不與他人契作」，早上7點前完成配送、9點前飲用完畢，確保羊奶味道。
1985年（民國74年）創立台灣第一家專業羊乳運銷合作社的「嘉南羊乳」，供應台灣認證百分百純羊乳。擁有目前國內最大酪羊農團隊，全台共計108位社員牧場，從羊隻飼養到牧場管理，全程自製不與他人契作，確保乳源品質穩定。
「嘉南羊乳」每日現榨生羊乳、100%國產製造，全台銷售據點25個，平均年銷售7200萬瓶、日賣約20萬瓶，以單瓶定價37元計算，一年市場產值粗估27億元。榮獲國內外獎項20項，尤其民國93年榮獲世界食品評鑑會最高榮譽「頂級金牌獎」殊榮。
嘉南羊乳稱霸40年三大關鍵真相！大廠統一、光泉認輸 超商也難敵
風味獨特的羊乳，事實上並非人人可以接受，嘉南羊乳卻能在台灣創下27億元市場產值，連大廠統一、光泉想搶這塊商機，卻雙雙嘗試一年就認輸；甚至連現在掌握通路優勢的超商都難敵。到底嘉南羊乳稱霸40年真相是什麼？三大關鍵曝光：
關鍵一、全程自產！擁國內最大酪羊農團隊
新鮮羊奶味道保存難，加熱或冰箱保存後都容易變濃、甚至產生騷味（膻味）；唯採真空榨乳及低溫保存，可以有效減少風味變化。目前擁有全國最多羊隻牧場、每日生羊乳產量最多的的嘉南羊乳，全自動化生產，從榨乳、運輸到宅配，整合牧場全程自主檢驗，且不與他人契作，確保乳源品質穩定。
關鍵二、不留庫存！每日只生產當天訂單量
為確保羊乳品質，嘉南羊乳每日現榨生羊乳，賣多少、產多少，幾乎不留庫存。嘉南羊乳提供熱羊乳、冰羊乳及優酪羊乳；全系列口味有原味鮮羊乳、低脂鮮羊乳、加糖調味羊乳、燕麥堅果調味羊乳、巧克力調味羊乳、麥芽調味羊乳、草莓調味羊乳、卵磷脂調味羊乳。
嘉南羊乳的原味鮮羊乳是100%生羊乳生產製造，調味乳則含50％以上生羊乳生產製造。每日早上7點前完成配送、9點前飲用完畢，只專注生產每日訂單量、幾乎不留庫存，確保羊奶味道。
關鍵三、訂閱制專人送到府！不拚上架超商或量販通路
嘉南羊乳透過訂閱制，依照路線規劃安排專人配送；目前配送服務範圍為台灣本島地區，部分偏鄉及外島地區沒有提供配送服務。
官方透露，因為新鮮羊乳保存難、味道容易變的特性，因此力拚上架或積極擴張至量販通路，並非適合的好選擇。
台灣過去也曾見大廠統一、光泉在1990年代搶攻羊乳商機，卻因技術與市場考量，僅約一年就認輸；至今專注於牛奶。連帶影響一般超商通路，幾乎看不見新鮮羊奶販售。
資料來源：嘉南羊乳
