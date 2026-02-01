我是廣告 請繼續往下閱讀

在野黨猛烈砲轟：質疑缺席理由與醜聞

高市早苗：類風溼性關節炎宿疾

日本眾議院提前改選將於本月8日進行投開票，在這短短16天的選戰期間，首相高市早苗頻頻在各地造勢助講，但似乎也因為行程滿檔，對身體造成影響，缺席了在1日上午的電視節目，引發討論，更遭到在野黨炮轟。根據每日新聞、共同社等日媒報導，高市早苗原訂於1日上午出席日本放送協會（NHK）的《週日討論》（日曜討論）節目錄影行程，卻在節目開始前緊急缺席。該節目原計劃邀請各黨黨魁，針對此次眾議院改選進行現場直播討論。在節目開場時主持人便致歉表示：「我們今晨接獲通知，高市首相今日無法出席。」主持人解釋，據自民黨方面表示，高市早苗是在昨（31）日競選活動時手臂受傷，目前正在接受治療。自民黨改由政調會長代理田村憲久代為參加。田村憲久針對首相傷勢解釋道：「據了解，首相自選戰開始時手臂就有輕微受傷，加上選戰期間頻繁與選民握手且全力奔走，導致傷勢惡化需接受治療，今日才無法出席。」他隨後也為此表示歉意。令和新選組更同代表大石晃子，針對《週刊文春》日前的報導提出質疑。報導指稱高市首相2019年在大阪市舉辦的政治獻金餐會中，世界平和統一家庭聯合（前統一教會）的相關團體「世界平和連合」地方組織曾購買共計4萬日圓的餐券。大石表示：「本來想在今天的討論中當面詢問首相。」並轉而要求田村憲久說明事實。對此，田村憲久回應：「首相已明確表示絕無此事，我認為就是沒有。在公共廣播中提及此類言論，且正值選舉期間，還請務必謹慎發言。」共產黨委員長田村智子則在節目前於社群平台X（舊稱推特）發文批評：「竟然在直播開始前30分鐘才被告知高市首相要放鴿子，NHK現場也亂成一團。」她進一步質疑：「選舉期間唯一的黨魁討論，雖然理由不明，但不參加討論卻說這場選舉是『看大家是否信任我』的選舉，難道不奇怪嗎？」高市早苗上月23日宣布解散國會後，眾議院於27日公告提前改選，將於2月8日進行投開票。高市早苗曾稱，若自民黨與日本維新會的執政聯盟如果沒有此次改選中取得過半席次，她將辭去首相職務。從高市早苗的X可以看到，在選舉公告之後，她除了在東京造勢之外，這幾天更接連從西日本的兵庫縣、德島縣、大分縣、福岡縣等地，一路橫跨到東日本的靜岡縣、神奈川縣等地為自家候選人助選，這期間甚至還與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。在過去的貼文中也能發現，她已戴上護腕進行演說。高市早苗後續在X上發文，先向大眾道歉，並感謝大家的關心。他也在文中說明，指出這幾天在助選現場與民眾握手時，手部因被強力拉扯而受傷。「由於我本身患有類風濕性關節炎的宿疾，導致手部出現了腫脹的情況。醫務官已緊急前來為我塗抹藥物，並進行了牢固的貼紮處理。」高市早苗也強調，1日仍會如預定行程前往岐阜縣與愛知縣，傳達自民黨政策的大轉型而努力。