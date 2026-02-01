冬天是觀星的黃金季節，今年2月的夜空熱鬧非凡，台北市立天文館表示，包括「一等亮星心宿二合月、海王星與土星近距相會、水星東大距」都將在2月接力登場，2月下旬更有「金星、水星、土星與眉月同列西方天空」的難得景象，民眾不妨抽空抬頭欣賞美麗的夜景。
2月「冬季大橢圓」來了 一堆星星高掛夜空
台北市立天文館指出，2月是一年中最適合辨認星座的時節，金牛座的畢宿五、獵戶座的參宿七、御夫座的五車二、雙子座的北河三、小犬座的南河三，以及夜空中最亮的天狼星，將共同勾勒出「冬季大橢圓」，再加上位於橢圓裡的參宿四，幾乎囊括天空近半數的一等亮星。
紅星伴月登場 望遠鏡能看遙遠的海王星
針對2月天象，台北市立天文館說明，2月11日天亮前會發生「心宿二合月」，眉月將與天蠍座紅色一等亮星心宿二相聚於約3度範圍內，清晨5點多在東方天空即可欣賞這幅柔美的紅星伴月畫面。
2月16日則出現「海王星合土星」，兩個行星距離不到1度，雖然海王星亮度僅約8等，肉眼難以辨識，但可在土星引導下，利用雙筒望遠鏡或小望遠鏡嘗試尋找這顆淡藍色、少有人親眼見過的遙遠行星。
水星肉眼可見 罕見行星排列不能錯過
台北市立天文館指出，2月20日水星將來到「東大距」，亮度-0.5等，與太陽的角距達18.1度，是今年少數能在日落後觀賞水星的良機，在此前後數日的黃昏時分，只要在西方地平線視野開闊處，即有機會用肉眼發現這顆最靠近太陽的行星。
此外，2月最吸睛的天象，將出現在19日至20日傍晚，屆時亮度達-3.9等的金星、水星、土星與一彎眉月，將難得在西方天空排成一列，無論肉眼欣賞或以相機記錄，都是令人難忘的天象美景。
資料來源：台北市立天文館
