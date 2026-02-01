我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多熙每次看到嘉賓放線，就會忍不住生氣。（圖／翻攝自網路）

韓國戀愛綜藝節目《單身即地獄5》正在Netflix熱播中，而回顧過去5季，有不少女嘉賓參與節目演出，也留下經典畫面，不過有網友在Threads上開啟討論，認為經過5季，最漂亮的還是主持人之一的李多熙，不管長髮、短髮，性感還是可愛的造型都能完美駕馭，再加上她不時會講出對愛情的觀點，也讓眾人大讚三觀非常正確。40歲的李多熙演過許多電視劇，包括《請輸入檢索詞WWW》、《推理的女王2》、《秘密》等，近年她主持《單身即地獄》系列也受到好評，有網友大讚她比5季以來的女嘉賓都還要亮眼，是連女生看了都會喜歡的那種。本季她以俐落短髮示人，還被誇根本是短髮版的蛇姬，而李多熙不只是顏值在線，在節目中也會吐露感情觀，如果看到男女嘉賓放線釣魚，到處搞曖昧，都會看不下去假裝生氣，被說三觀超正。而李多熙也在本季中吐露，每次嘉賓在進入節目之前的訪問都非常有自信，但到最後都會為了愛情變了一個樣子，唯一從頭到尾都從容不迫的只有Dex金珍映，如今金珍映也是主持群之一，他聽到李多熙這麼說，露出受寵若驚的表情，還鞠躬向她道謝。