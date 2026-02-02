我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本月2日為大S逝世1周年，徐家人將現身金寶山為她的紀念雕像揭幕。（圖／asosbarbiedee IG）

▲大S（左）、小S曾經在節目上苦勸有輕生念頭的人一定要試著轉念。（圖／asosbarbiedee IG）

大S（徐熙媛）去年2月在日本染上流感併發肺炎，不幸病逝異鄉，今（2）日為她逝世1周年，徐家人將現身金寶山為大S的紀念雕像揭幕。大S生前曾經飽受憂鬱症折磨，花費1年時間戰勝心魔，成為許多人心靈燈塔，她過去在節目中有感而發，「不管你這輩子做錯多嚴重的事情，你只要活下去，事情都一定會有轉機。你只要熬過那段時間，你的人生就會有希望。」一席話拯救不少網友。回顧23年前，性感女神陳寶蓮於2002年7月尋短身亡，大小S當時在主持的節目《娛樂百分百》中呼籲大家珍惜生命，大S眼泛淚光、語氣堅定表示：「不管你這輩子做錯多嚴重的事情，或者犯下多讓人無法接受的錯誤，你只要活下去，事情一定會有轉機。那段時間會很痛苦難熬，可能讓你不想活，但熬過去，你的人生仍有希望。」這番話拯救無數網友走出低潮。小S在旁補充，無論如何都不要輕易放棄生命，大S接著說：「到了地獄後你一定會後悔，因為萬念俱灰時才想自盡，那樣死去絕不會上天堂，也不會到好地方，所以不管犯下多嚴重錯誤，活下去就有希望。」該片段曾經被網友上傳社群平台，原PO感動寫道：「謝謝大S，在我人生最低潮時拯救了我，一路好走！」其他留言還有「這段影片讓我破防了，謝謝大S妳是最美天使」、「大S當時年紀輕輕就說出如此成熟道理」，網友稱讚《娛樂百分百》笑料中仍藏人生智慧，非常懷念兩姊妹的組合。