記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，2月2日（週一）在台南市、嘉義縣、屏東縣上述3縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、停電工程等，最長影響時間長達9小時半、連續兩天固定時段停水的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市2月2日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：2月2日上午08時至17時（9小時）
停水原因：配合新裝用戶115年度案1477(鈗萬建設)停水施工
📍影響區域
將軍區：巷埔里部分區域。
🕦停水時間：2月2日上午09時至14時（5小時）
停水原因：配合區公所橋墩修繕工程，施工停水
📍影響區域
官田區：大崎里小區，詳停水範圍示意圖，鄰近道路及巷弄將有無水或水壓低之情形，敬請見諒。
◼︎嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：2月2日上午08時30分至18時（9小時半，2月3日同時段）
停水原因：辦理「嘉縣台1線三鎮路汰換管線工程(龍德村區)」
📍影響區域
嘉義縣水上鄉龍德村部分用戶。
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：2月2日上午08時30分至17時30分（9小時）
停水原因：台電停電
📍影響區域
三地門鄉：三地村。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
