事件起源：行銷公司邀功，引爆「代操」爭議

▲行銷公司透露幫嘉南羊乳「代操」，瞬間引爆許多粉絲不滿，認為互動都是假行銷。（圖／Threads）

公關災難：總公司「提油救火」聲明二度炎上

▲嘉南羊乳總公司1月31日又發出強硬力挺行銷公司的聲明，引發各界反彈後火速刪除。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

羊編回歸了？網抓「3大疑點」恐非本人

▲嘉南羊乳羊編雖然回應並沒有被開除，但最新聲明發文風格被指與過往不同。左圖為最新回應、右圖為過去回覆。（圖／嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

台灣40年的老字號品牌「嘉南羊乳」近期在社群平台Threads上引爆了史詩級的公關災難。原本靠著官方小編「羊編」溫暖真誠的互動爆紅，卻因行銷公司的一篇邀功文與總公司後續的「提油救火」聲明，導致粉絲憤怒退追。究竟羊編是誰？有沒有被開除？最新的「AI代筆」疑雲又是怎麼回事？《NOWnews今日新聞》整理重點快速看懂。嘉南羊乳自2025年初進軍Threads，憑藉著「羊編」深夜海巡、親自回覆網友的幽默風格，成功打入年輕市場，甚至創造出破萬讚的爆紅貼文。然而，2026年1月底，行銷公司在網路上將嘉南羊乳列為轉型成功案例，暗示協助社群操作，爆出「代操」說法。此舉瞬間引爆粉絲不滿，認為長期以來與羊編的真誠互動只是冷冰冰的商業手段。為了平息眾怒，羊編於1月29日深夜親上火線，一路道歉到凌晨2點，強調雖有行銷公司協助視覺，但每一則留言都是親自回覆。隨後總公司發出第一份聲明，證實羊編是內部員工，成功逆轉風向，被譽為教科書級的危機處理。原本事件已平息，豈料1月31日，嘉南羊乳總公司無預警發布第二份聲明。內容不僅強力挺行銷公司，強調創意全由該團隊提出，更強硬指控網友「惡意抹黑」，揚言提告。這份聲明瞬間讓粉絲炸鍋，認為公司背刺了辛苦救火的羊編，網友痛批這是「公關災難」、「幫老闆收拾爛攤子還要被捅一刀」。隨著輿論發酵，原本的提告聲明隨後火速被悄悄刪除，但傷害已經造成，官方粉絲數雪崩式下跌。在二度炎上後，羊編一度消失，引發網友擔憂其是否被開除。2月1日凌晨，羊編帳號再度發長文，澄請自己「沒有被開除，甚至獲得加牧草（加薪）」，並解釋早前短暫消失了一段時間是因為需要整理情緒。雖然羊編強調「真的是我本羊」，但眼尖的網友卻發現羊編最新發文與過去風格迥異，抓出3大疑點質疑可能是AI或行銷公司代筆：過去羊編風格較為樸實，新貼文卻充斥大量表情符號。文章中出現「——」、「不是⋯⋯而是」等類似AI生成文章的特定句型。過去多稱老闆，新貼文卻頻繁自稱「羊小編」並稱老闆為「羊老大」，語氣浮誇，少了過去的真誠感。目前嘉南羊乳事件陷入羅生門，雖然羊編極力澄清，但公司強硬的法務威脅與風格丕變的最新回應，已讓這家40年老店的品牌誠信面臨嚴峻考驗。