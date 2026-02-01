我是廣告 請繼續往下閱讀

加密市場今（2/1）凌晨再現急殺盤，槓桿資金先被洗出去。根據衍生品統計，過去24小時全球約42.9萬人遭強制平倉，爆倉金額約25.8億美元，市場氣氛明顯轉冷。這波拋售導火線之一，市場解讀與美元走強有關。外電點名，美國總統川普提名華許接掌聯準會的消息發酵，讓投資人開始重估利率路線，資金回流美元資產，也讓風險性部位壓力加大。主流幣全面走弱，比特幣最低跌破76000美元附近；以太幣、Solana同樣重挫。根據CoinGlass，最大單筆爆倉出現在Hyperliquid的ETH-USD合約，金額約222.65萬美元。彭博引述CoinGecko指出，這一波在24小時內讓加密市場總市值蒸發約1110億美元。近期就算美元一度偏弱、黃金創高，比特幣也沒有出現像樣的反彈；金銀回檔時，加密市場同樣沒等到資金回流，顯示買盤支撐偏弱。投資人偏好的避險資產，似乎仍以貴金屬和現金為主。市場因此再度討論，比特幣過去被期待兼具動能與抗貶值角色，但在現階段似乎兩方落空。