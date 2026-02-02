我是廣告 請繼續往下閱讀

大廠也難敵！嘉南羊乳稱霸的三大關鍵

▲台灣40年老品牌嘉南羊乳，靠著獨特的商業模式稱霸市場。（圖／嘉南羊乳）

嘉南羊乳多少錢？哪裡買最方便？

喝羊奶有什麼好處？

▲雖然羊乳喝起來有一股獨特的味道，但比起牛奶更容易被人體消化吸收。（圖／嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

即使近期深陷公關風暴，創立於1985年的「嘉南羊乳」依然是台灣羊乳界的霸主。這家由嘉南平原酪農集資成立的合作社，年產值粗估達27億元，平均日賣20萬瓶，在台灣屹立不搖超過40年。究竟嘉南羊乳有什麼魔力，讓統一、光泉這些食品大廠都只能認輸？台灣人童年記憶中門口或信箱掛著的保溫盒，正是嘉南羊乳致勝的關鍵，其成功在於獨特的商業模式：羊奶若加熱或保存不當容易產生腥味（羶味），嘉南羊乳堅持「每日訂單量生產」，賣多少擠多少，幾乎不留庫存，確保新鮮。不同於牛奶主攻超商通路，嘉南羊乳建立了自己的物流體系，堅持每日早上7點前配送到府。過去統一、光泉曾在1990年代試圖搶攻市場，但因無法克服羊奶保存期限短與物流技術門檻，嘗試一年便宣告認輸退出。擁有全台108位社員牧場，全程自產自製，不與他人契作，掌握了穩定的品質控制。受到新聞事件影響，許多人也好奇現在羊奶的價格與購買管道。採「後收型」訂閱制，原味鮮羊乳每瓶約35元，低脂鮮羊乳約37元，其他調味乳（巧克力、麥芽、燕麥堅果等）則在35元至37元之間。除了透過官網查詢各地區經銷商電話或LINE訂購外，在台南地區的民眾，甚至能在各大夜市（如麻豆、新營、佳里夜市）看到嘉南羊乳的擺攤身影。營養師指出，羊奶與牛奶在營養組成上相近，但羊奶脂肪球較小，且中鏈脂肪酸比例略高，並以 A2 β-酪蛋白為主，對部分腸胃較敏感的族群而言，在消化耐受性上可能較佳；不過是否適合，仍須視個人體質而定。