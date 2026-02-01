台南最強景點提前確定了！據觀光署公布2025年1至11月的遊客統計數據，台南市最強景點由知名的國華街「國華友愛商圈」拿下，11個月狂吸2889萬遊客人次，也因為平時遊客人潮太恐怖，讓在地人都已經習慣在清晨就提前報到，免排隊等待！
2025台南最強景點確定了！聖母廟也遭海安商圈超車
據觀光署近期公布的2025年1至11月景點觀光人潮統計數據，台南市最強景點確定由「國華友愛商圈」奪下，國華街在11個月之間吸引2889萬遊客，10月單月更有超過294萬人次到訪，甩開後方所有對手，穩穩佔據第一名寶座，其餘台南景點排名如下：
2025台南景點觀光人次排行（統計期間1～11月）
第1名：國華友愛商圈（2889萬8511人次）
第2名：海安商圈（1238萬5070人次）
第3名：正統鹿耳門聖母廟（1167萬9000人次）
第4名：南鯤鯓代天府（771萬7500人次）
第5名：南紡購物中心（607萬2681人次）
第6名：安平老街（582萬2491人次）
第7名：麻豆代天府（409萬0897人次）
第8名：孔廟園區（403萬8298人次）
第9名：藍晒圖文創園區（403萬0754人次）
第10名：赤嵌園區（255萬5787人次）
這份最新榜單中，充分證明「遊客來台南就是要吃美食、逛老街」的核心目的。國華街已成為台南觀光的代名詞，而海安商圈也超車了正統鹿耳門聖母廟登上亞軍的寶座。
國華街成為台南代表景點！在地人改在凌晨出動
事實上，位於台南中西區的國華街，一直以來都因為美食小吃眾多，而成為遊客造訪台南必去的景點，更有許多米其林必比登推薦的小吃存在，如八寶彬圓仔惠、一味品碗粿、葉家小卷米粉等名店，都在國華街商圈之內。
但也因為國華街知名度極高，每到上午用餐時間前，國華街各店家門前就會出現大量觀光客排隊等候用餐的人潮，而這也讓在地人的生活習性出現了一些變化。
YouTuber「羊男。有意思」就曾在清晨5點就前往國華街，當時雖然已經有不少內行在地人坐在店內用餐，但尚未出現爆量人潮，因此可以不用排隊就享用到各種美食。
資料來源：台南市國華友愛新商圈、觀光署
國華街成為台南代表景點！在地人改在凌晨出動
