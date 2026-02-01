我是廣告 請繼續往下閱讀

▲700坪「衣鳳百貨」 開箱！室內挑高籃球場、大型酒櫃，謝典霖： 在台北就是一般人的家庭。（圖／Instagram：billion.haoson）

網紅「億百豪森」近日開箱謝家位於溪州鄉、被外界戲稱為「衣鳳百貨」的700坪豪宅。彰化縣議長謝典林大方展示屋內設施，包含挑高兩層樓的室內籃球場、可容納300到400瓶酒的恆溫酒櫃、視聽室及撞球間等奢華配備。他透露，該建築總面積雖達700坪，但他個人的實際居住空間約為140坪。影片中謝典林特別介紹位在三樓、打通至四樓的室內挑高籃球場，他表示，這座球場是送給兒子的禮物，因為孩子開始練習籃球，希望透過打造完善的運動空間，讓孩子覺得家裡是一個有趣的地方，謝典林強調，雖然整棟建築規模龐大，但他個人實際使用的居住空間約為140坪，其餘則屬於家族成員共用的公共區域。謝典霖影片中坦言，由於父親經營建設公司，蓋房子成本相對節省，且彰化溪州的土地價格，和都市相比並不貴，語出驚人表示，若對比台北的房價與生活水準，其實「就一般人的家庭」。主持人也不禁回嗆「睜眼說瞎話」。「台北一般家庭」的言論在引發熱議，網友留言狠酸：「好強喔！議長家比陶朱隱園還厲害，原來當議長這麼賺喔」、「不避嫌還炫富，真的刷新三觀了」、「國民黨議長當到可以在家裡蓋一個百貨公司，家裡有酒櫃籃球場還說這是一般台北家庭？」。此次高調開箱「衣鳳百貨」，再度讓這座家族建築成為討論話題。