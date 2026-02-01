NBA金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨（31）日交手底特律活塞的比賽中，右膝不適提前退場，後續MRI核磁共振檢查證實，柯瑞遭遇「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral pain syndrome），俗稱「跑者膝」，運動物理治療師陳冠勳表示，柯瑞受傷原因可能和「跳躍落地」、「下肢折返動作」有關，只要調整動作模式，漸進式增加上場時間，很快就可以再正常比賽。
柯瑞落地神情痛苦 比賽中緊急退場
柯瑞的傷勢出現在交手活塞一役的第三節，當時還剩4分28秒，柯瑞在一次切入完成進算加罰後，落地時神情凝重並開始扶著右腿。雖然他堅持完成了加罰，但在約20秒後的下一波防守中移動明顯受限，隨後便主動示意退場，並直接走回休息室。
跑者膝是什麼？柯瑞要休息多久？
陳冠勳指出，「跑者膝」常見出現在膝蓋反覆彎曲伸直的運動當中感到不適，包含慢跑、腳踏車、反覆快速到跳躍落地動作等，雖然柯瑞在場上的打法以大量無求跑動為主，但長距離跑動會造成的是「疲勞恢復不足」，可能和跑者膝無直接關聯，反而和「跳躍落地」還有「折返動作」比較有關。
陳冠勳提及，「跑者膝」造成疼痛的原因，是膝蓋外側的「髂脛束」張力過大導致發炎，或是髕骨周遭的組織發炎產生疼痛，發炎的組織在適當的減壓下，只要發炎退去，就可以繼續活動，因此目前柯瑞才傳出會「保持出場的可能性」。
跑者膝運動員身上很常見 適當休息最重要
陳冠勳說明，膝蓋組織要減壓，最重要的地方在於「減少下肢骨頭相對旋轉」的動作，讓股骨可以在活動時保持相對脛骨的外轉，再加上髖關節屈曲的離心收縮，所以需要臀肌的訓練與動作協調練習。
陳冠勳強調，「跑者膝」是在運動員身上較常見的傷勢，通常只要適當休息、調整動作模式，漸進式增加上場時間，很快就可以正常比賽；對一般人來說，較需要注意「肌力不足同時又負荷過量」時，就可能導致發炎反覆很難痊癒。
