▲縣府與宗教團體舉辦「2026以愛為名迎春祈福」活動，諸山長老與各界代表齊聚潮州全球佛教聯合會館誦經祈福。（圖／記者莊全成攝，2026.02.01）

▲會場點亮盞盞祈福燈，象徵光明與希望，為新的一年揭開平安順遂序幕。（圖／記者莊全成攝，2026.02.01）

屏東縣政府與縣內各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」聯合祈福活動，今（1）日由屏東縣佛教會於潮州鎮全球佛教聯合會館舉行，諸山長老、長老尼、全國佛教會代表及地方各界人士齊聚，共同為新的一年祝禱祈福。現場梵音繚繞、法鼓齊鳴，在莊嚴肅穆氛圍中恭誦《八吉祥經》，祈願社會安定、人民平安。會場點亮盞盞祈福燈，象徵光明與希望。縣長周春米率縣府團隊出席，由屏東縣佛教會理事長釋見引法師帶領祝禱與點燈儀式，祈求城市安居樂業、社會祥和穩定，場面隆重溫馨。釋見引法師表示，迎春祈福法會已持續多年，佛教會12年來不曾缺席，透過宗教力量凝聚善念，為縣民祈求健康平安、國泰民安。佛教會未來也將持續投入慈善公益與社會服務，落實「善念為根、慈悲以行」精神，讓關懷深入社會各角落。周春米表示，宗教具有安定人心的重要力量，感謝各宗教團體長期支持縣政，與縣府攜手為地方努力。縣府將持續推動建設、全齡照顧與族群共融，期盼透過祈福儀式，為各行各業帶來平安祝福。聯合祈福法會邁入第12年，每年吸引跨宗教團體約5,000人響應，充分展現宗教凝聚人心的正向力量。