▲埔里國中校長與Gear教練同時也是埔里國中校友古亞倫。(圖/希望籃英計畫提供)

為了讓更多偏鄉孩童有機會接觸多元教育與自我培力的可能性，Gear齒輪運動俱樂部日前走入南投縣仁愛鄉，正式啟動「希望籃英－投出希望計畫公益行動」。本次公益行動獲得地方多方支持。包括南投縣議員林庭秝（Ali Walis）、埔里國中校長陳清濱、仁愛鄉鄉公所代表王智玄、課長余三郎，以及德鹿谷國小校長高天龍等貴賓皆親臨現場。林庭秝議員長期關注原民教育與體育發展，此次親自參與更表示：「小朋友不只能學習籃球，更能從英文與舞蹈中收穫自信與快樂。」特別感謝埔里國中慷慨提供場地，讓來自仁愛鄉八所國小的孩子們齊聚一堂，共同參與這場融合體育與文化的學習饗宴。活動中特別邀請《S+PLUS巔峰舞者》出品人張瑞哲（Tony）所領軍的專業舞者團隊，由胡琬昀（毛妹）與平傑（Pizza）老師到場免費授課，帶領孩子們體驗富含節奏感與肢體協調的舞蹈課程，激發創造力與自我表達能力。毛妹老師也深受感動表示：「原住民孩子們的韻律感超棒，希望未來能常參與這樣有意義的活動。」同時，來自Gear齒輪運動俱樂部的學生擔任英語課程導師與籃球助教，落實「學以致用、教學相長」的教育精神。多位教練成員本身也具原住民背景，如今重返部落陪伴孩童，以自身經歷實踐「感恩與回饋」，將教育善循環具體落地。Gear齒輪運動俱樂部主辦人杜思汗先生，本身為南投人，同時擁有賽德克族與阿美族血統。他表示：「偏鄉孩子的潛能與城市孩子無異，只是缺乏資源與機會。」因此特別策劃此計畫，邀請仁愛鄉包括德鹿谷、南豐、仁愛、南光、互助、春陽、盧山、都達、萬豐等九所國小參與，期盼從語言、體育、自信三方面全面啟動孩子的希望動能。「希望籃英」名稱結合籃球（Basketball）與英文（English）的意象，象徵以體育與語言教育雙軌併行，開啟偏鄉學童通往更寬廣世界的橋樑。Gear齒輪運動俱樂部表示，公益不該是一次性的活動，而是長期陪伴的過程。未來將持續深耕偏鄉與社區，串聯更多教育、體育與民間資源，讓每一位孩子都能在運動與學習中找到希望與光亮，勇敢邁向未來。