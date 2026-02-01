我是廣告 請繼續往下閱讀

▲偕黨內縣長參選人二訪「樟之細路」！蔡英文親曝卸任後最愛做的事。（圖／蔡英文臉書）

前總統蔡英文卸任後，頻繁在社群媒體上分享生活近況，今（1）日蔡英文發文透露，最喜歡的休閒活動就是爬山。她日前走訪苗栗頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，再次踏上任內推動的「浪漫台三線」代表路線「樟之細路」，並在文中特別點名感謝苗栗年輕議員陳品安陪她同行。值得注意的是，陳品安目前正是民進黨提名的苗栗縣長參選人，蔡英文此行不僅是登山健行，也被外界解讀為對地方新生代政治人物的公開力挺。她在貼文中表示，樟之細路一路起伏，雖然辛苦，但沿途風景唯有親自走過才能體會，而最珍惜的，是一路同行的夥伴與在她快要放棄時，仍不斷加油打氣的山友。蔡英文也文中，以登山作比喻，指出山不會因誰而改變方向，風景也不會消失，有人走得快、有人走得慢，只要彼此照應、走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走。貼文一出，不少同黨議員、立委都紛紛留言，其中，立委蔡其昌也在留言區幽默回應「記得揪我」，兩人互動逗趣。她最後真心推薦大家走進山林，「爬山時別想太多，山，會告訴我們答案。」