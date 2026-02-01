我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集節目介紹的JORDAN ZION 1代，原因是Jordan Brand確定停售此系列，也讓評價不俗的威廉森（Zion Williamson）初代戰靴成為絕版商品，談到這雙鞋，18與大隻也讚譽：「這雙鞋的包覆性真的很好！」回顧此系列鞋款，大隻透露，「以Jordan Brand的要求，我相信可能會需要再更精進一點點，至少出席率、球場上的影響力再增加一點。」18與大隻都認為球場影響力是Jordan Brand最看重的一個指標。「其實以Jordan的概念跟Jordan的精神來講，他們一定是希望這個球星是該位置聯盟的Top 3。」大隻以唐西奇（Luka Doncic）比喻，「唐西奇那個不用說，還有塔圖姆（Jayson Tatum）。」大隻透露，NIKE ZION 1代就是自己的實戰鞋款，穿起來真的很順，「加上他又是中高筒，所以我很喜歡。而且它的包覆性，你不要看這個樣子，它其實包覆性很好。它這裡面有拉起來，而且還輕量化設計。」此外，服貼也是照雙鞋的優勢之一，此外包含鞋身側邊的結構，也都讓這雙鞋，可以讓大體型的球員也輕鬆駕馭。完整內容請參考最新一期「鞋槓人生」。