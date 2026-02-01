我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗緊張態勢一觸即發，航空母艦林肯號為首的海軍戰鬥群至伊朗沿岸外海，儘管美國總統川普證實華府與德黑蘭進行對話，但伊朗內部動作頻頻，美媒根據衛星影像發現，去年遭以色列與美國轟炸的兩處伊朗核設施出現新動作，在核設施的受損建築物上方被發現加蓋屋頂，專家也分析背後可能性。根據美聯社報導，由 Planet Labs PBC 拍攝的影像顯示，伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）兩棟受損核設施建築物上方已加蓋屋頂。這是自以色列於6月與伊朗爆發為期12天的戰爭以來，首次在該國受創核設施上，透過衛星觀察到的重大變動。這些遮蔽物體阻擋了衛星對地面活動的觀測，而目前，在伊朗阻止國際原子能總署（IAEA）人員進入的情況下，衛星影像是監控這些設施的少數方式。伊朗方面尚未公開說明這兩處設施的相關活動。作為聯合國核監督機構的國際原子能總署，亦未有任何回應。專家分析，這些遮蔽物的目的並非重建，總部位於華盛頓的「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員斯崔克（Andrea Stricker）指出，這這更像是伊朗為了確認關鍵資產，例如少量的高度濃縮鈾庫存，是否在先前的襲擊中有任何留存或可回收的部分，他們希望在以色列與美國掌握不到的情況下來進行這些活動。納坦茲（Natanz）主要的濃縮鈾建築設施被稱為「試驗燃料濃縮廠」，IAEA 總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）先前表示，以色列在去年 6 月 13 日襲擊了該建築，使其功能性遭破壞，提煉濃縮鈾的1.5萬台離心機很可能受損，隨後美國在去年 6 月 22 日使用鑽地彈再次襲擊，可能徹底摧毀了剩餘部分。衛星圖顯示，伊朗於 12 月開始加蓋屋頂並於月底完工。此外，伊朗似乎仍在「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）進行挖掘工作，外界認為那裡正興建新的地下核設施。另一方面，伊朗1月初在伊斯法罕（Isfahan）完成了一座建築的加蓋工程，雖然該建築的確切功能尚不明確，但以色列軍方當時表示，其襲擊目標是與離心機製造相關的場地。衛星影像顯示，伊斯法罕設施附近山區的兩條隧道已被泥土填滿，這是伊朗在 6 月戰爭前曾採取的防禦導彈襲擊措施。第三條隧道則已清理完畢，並加裝了新牆。長期關注伊朗核設施的華府智庫「科學與國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）資深研究員柏克哈德（Sarah Burkhard）表示，這些屋頂看來是確認濃縮鈾行動的一部分，目的是「在不讓外界知道他們究竟從那裡取走什麼的情況下，回收任何殘存資產或瓦礫」。開源情報公司 Janes 的專家歐康納（Sean O’Connor）也認同，認為伊朗的目標很可能是掩蓋活動，而不是修復或重建可供使用的建築。