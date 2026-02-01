我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（1）日「全糖女神」全恩菲於新莊城堡迎來加盟後首場個人見面會。（圖／記者陳云茹攝）

▲見面會一開場，全恩菲便以一襲「粉黃配色」的國王專屬球衣閃亮登場。（圖／記者陳云茹攝）

▲全恩菲在舞台上大秀紮實的舞蹈功底，性感又不失活力的演出瞬間點燃現場氣氛。（圖／記者陳云茹攝）

TPBL新北國王啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS日前驚喜宣布韓籍女神全恩菲正式加盟，成為隊史首位韓援，引發球迷熱烈討論。今（1）日「全糖女神」全恩菲於新莊城堡迎來加盟後首場個人見面會，不僅誠意十足地準備了多套火辣造型，更重現韓國女團 AOA 的經典名曲〈迷你裙〉，讓全場120名粉絲大飽眼福。見面會一開場，全恩菲便以一襲「粉黃配色」的國王專屬球衣閃亮登場。她特意將球衣改裝，露出纖細的小蠻腰，下半身則搭配黑色熱褲與性感網襪，腳踩黑長靴。全恩菲在舞台上大秀紮實的舞蹈功底，性感又不失活力的演出瞬間點燃現場氣氛，隨後更展現親和力，與幸運粉絲進行近距離互動遊戲。隨著活動進入下半場，全恩菲展現了截然不同的成熟魅力。她換上一身緊身白襯衫、剪裁俐落的黑色開衩短裙，並搭配黑色絲襪與黑色高跟鞋，化身「OL造型」現身。當經典韓團AOA的性感神曲〈迷你裙〉音樂響起，全恩菲舉手投足間散發強大女神氣場，性感的舞姿讓台下閃光燈閃個不停，尖叫聲更是此起彼落。