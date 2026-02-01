我是廣告 請繼續往下閱讀

手機規格進入高原期、AI尚未引爆換機潮

▲2025年度台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

蘋果加量不加價奏效！iPhone 16、iPhone 17系列狂掃13席

▲傑昇通信統計2025台灣熱銷TOP 20，iPhone 16 Pro最賣。（圖／傑昇通信提供）

三星A系列撐量、S系列撐價 安卓旗艦王者仍是S25 Ultra

▲有5款機型進榜的三星，安卓首選是3月上市的Galaxy A56。（圖／傑昇通信提供）

低價機結合門號方案 成銀髮族與備用機首選

▲OPPO A5 Pro持續扮演通路端入門5G防水機代表作，銷量反應不錯。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信彙整市調機構公布的全台實體通路調查數據顯示，公布2025年全年智慧型手機總銷量約529萬支，較2024年的533萬支縮減約4萬支，年減幅僅1%，總銷售額則年增11%；傑昇通信觀察全年熱銷前20名單機，蘋果依舊展現高度品牌黏著力，，顯示核心換機需求仍集中於高階與主流品牌，市場結構並未出現根本性轉變。傑昇通信表示，2025年手機市場雖縮減了銷售規模，但受惠於旗艦機佔比提升，整體銷售額表現依舊強韌。目前手機硬體規格已達高原期，從總體經濟面來看，儘管民間消費動能穩健，經常性薪資年增率持續正成長，提供強大的購買力支撐，讓旗艦用戶更願意投入預算升級頂規設備，卻未必會增加換機頻率，使整體市場呈現價漲量縮的發展格局。從品牌與機型表現來看，傑昇通信分析，Pro系列機型未因世代交替而減弱，穩居年度銷售冠軍的iPhone 16 Pro（256GB），自2024年Q4上市，完整橫跨2025年銷售年度，累積銷售動能明顯。而2025年9月推出的iPhone 17系列則採更激進的「加量不加價」策略，維持與前代相同的起售價格，在非蘋陣營方面，三星共有5款機型進榜，形成A系列撐量、S系列撐價的銷售結構，產品線布局清楚。而在高階市場，傑昇通信指出，Galaxy S25 Ultra（12GB+256GB）加上預購期間透過容量升級與通路加碼回饋，讓買氣噴發，成功拉升256GB版本的銷售比重，即便後續促銷力道趨緩仍能穩定長銷，全年銷量表現明顯優於其他安卓旗艦，安卓旗艦機王當之無愧。這兩款機型能見度高，在通路端的熱銷關鍵在於與系統業者的整合，特別是消費者在門號轉換或續約時，搭配千元以下的月租資費，常能以零元或極低價入手。傑昇通信發現，OPPO A5 Pro及vivo Y29s的售價雖不到5000元，但皆提供大尺寸螢幕與滿足日常所需的影像能力，這種與電信資費方案深度結合的銷售模式，也成為銀髮族群或備用機的熱門選擇。