女星Mei（邱馨葦）過去曾和老公蕭景鴻（阿弟）一起上節目《小姐不熙娣》，分享與好友陳櫻文的深厚情誼。陳櫻文在節目中鼻酸透露，曾目睹Mei獨自坐在地板上，拿著一罐醃醬瓜默默品嚐，卻拒絕分享給旁人，背後原因竟是Mei父母多年前已相繼離世，這罐醬瓜是父親留下的最後遺物，讓主持人小S（徐熙娣）聽聞後當場心疼落淚。
Mei捨不得吃完醬瓜理由曝光！小S被逼哭
Mei在節目中哽咽解釋，父親是客家人，生前非常喜歡製作醃製品，這罐醬瓜是父親病逝前留給她的「最後的味道」。陳櫻文心疼回憶，Mei平時為人很大方，當時卻對這罐醬瓜極其守護，直言：「我不能請妳吃，因為這是我爸爸留給我吃的。」
為了不讓思念過度氾濫，Mei平時將醬瓜藏在冰箱深處，只有在思念父母或與老公吵架、感到無處可去時，才會拿出一片慢慢品嚐。她紅著眼眶表示：「如果快要吃完，我就會想說我爸爸味道快沒有了，怎麼辦？」 揪心的發言讓小S邊拭淚邊直呼：「妳要把我們逼哭是不是？太可憐了吧！」
Mei沒有娘家可以回去 好姐妹陳櫻文成最大依靠
由於Mei雙親已逝，每逢農曆春節便陷入無娘家可回的落寞。陳櫻文不僅在Mei與阿弟吵架時提供住處暫住，每年初二也會邀請Mei全家到家裡吃飯。陳櫻文表示，Mei是不會輕易抱怨的人，因此每次只要Mei受到委屈，她看到Mei一副哪裡都不能去的模樣，就會感到萬分不捨，因此更想好好照顧Mei這個好閨密。
Mei直播吐心聲：後悔沒多回家聽父母碎念
事實上，Mei過去就曾在直播中坦言自己「不喜歡過年」，特別是初二回娘家的日子。她感嘆父母不在後，遇到挫折想回家討拍都沒門，「逢年過節，會感觸特別深，尤其是和老公吵架時沒有娘家可以靠，沒辦法提包包回家當大小姐、大公主。」
她也曾有感而發地勸粉絲要及時行孝，感慨以前覺得父母嘮叨、不愛回家，現在才明白：「（雙親）不在時才知道這些唸，是全世界最好聽的聲音，有人在乎的當下是幸福的。」 她透露自己已多年無法再說：「媽我想吃妳做的菜」，如今只能努力過好自己的生活，不讓天上的父母擔心。
影片來源：小姐不熙娣YouTube
