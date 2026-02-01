我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡IKEA年度百元必收好物排行榜

📍第1名：BÄSTIS毛絮黏把，29元。（圖／IKEA提供）

📍第2名：SPRUTTIG衣架10件裝，59元。（圖／IKEA提供）

📍第3名：FRAKTA環保購物袋，29元。（圖／IKEA提供）

📍第4名：ISTAD保鮮袋99元。（圖／IKEA提供）

📍第5名：SAMLA附蓋收納盒，49元。（圖／IKEA提供）

📍第6名：RÅNEN置物籃，79元。（圖／IKEA提供）

📍第7名：GREJIG鞋架，99元。（圖／IKEA提供）

📍第8名：PÄRKLA收納盒，79元。（圖／IKEA提供）

📍第9名：BEVARA袋子封口夾26件組，59元。（圖／IKEA提供）

📍第10名：PEPPRIG百潔布，29元。（圖／IKEA提供）

IKEA公布年度10大最受消費者喜愛的百元好物排行榜，從實用小物到高CP值、回購率超高的經典商品全數入榜，上榜人氣王還有輕巧高CP值的SPRUTTIG衣架、透明設計方便辨識的SAMLA收納盒等，通通百元有找，《NOWNEWS今日新聞》整理IKEA 2025年度百元必收好物排行榜一次看。連續多年蟬聯冠軍的BÄSTIS 毛絮黏把，可快速清理衣物、家具與汽車座椅上的毛髮與棉絮，輕巧且手把附孔設計方便收納。膠紙用完時可購入補充包替換，今年再創低價，補充包4件裝只要69元，成為不少人居家清潔的必備好物。以輕巧薄型設計讓衣櫃收納更省空間，兩側小彎鉤能穩穩掛住細肩帶洋裝，不怕滑落；圓弧邊緣設計也能避免厚衣物在肩部留下痕跡，連領帶、配件都能利用掛勾下方凹槽一起收好，超高CP值成為年度最受消費者歡迎好物之一。經典藍袋今年持續入榜，FRAKTA藍色環保購物袋自1980年代推出後成為IKEA代表ICON之一，具耐重、耐用、防水特性，讓購物、搬運或收納日常用品都超方便，不用時還能摺疊收起來，幾乎可以說是人手一袋。ISTAD 保鮮袋組提供多尺寸選擇和顏色，讓食物保存與小物整理一目了然，雙重夾鏈設計可密封防漏並重複使用，透明袋身方便查看內容，成為消費者心目中的居家必備單品。整體盒身採透明材質，可快速辨識內容物，同系列多尺寸供選擇方便整理各種雜物；附蓋防塵並能堆疊收納，讓居家與工作空間更整齊。今年再創低價，無論是日常收納，或是拿來迎接農曆年前大掃除使用都很合適。RÅNEN 置物籃配有提把設計，移動輕鬆方便，可隨需求放在浴室或洗衣間等多個場景使用；側邊斜紋孔不僅造型簡約美觀，也能保持籃內通風，避免物品受潮，底部同樣設有小孔，防止積水，今年更再創低價更增加人氣。GREJIG 鞋架可折疊收納設計，加上整體輕巧好移動，在親友來訪時能快速增加收納空間；或是善用可堆疊的特性，增添更多愛鞋的放置區，解決狹小玄關的收納困擾，成為消費者的喜愛單品之一。以拉鍊式設計搭配輕巧袋身，能將衣物、寢具或鞋子整齊分類收納，扁平外型可直接收進床下或衣櫃中，不佔空間又好整理，讓換季衣物、汰換備品一次歸位。BEVARA 袋子封口夾可輕鬆封緊各式塑膠袋，冷藏或冷凍皆適用；耐用材質好清洗，多色多尺寸設計能讓收納分類一目了然，一組26入只要銅板價59元，輕鬆解決春節分類收納大量年貨食材的煩惱。PEPPRIG百潔布吸水力強、起泡力佳，不管是鍋碗瓢盆還是餐桌油漬，都能輕鬆擦拭乾淨，材質易沖洗、快晾乾，被視為清掃神隊友。