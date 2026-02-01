我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟臺啦啦隊 Passion Sisters 應援葳格尾牙運動會，以熱舞開場前，先與創辦人袁昶平合影。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.1)

▲葳格總校長李海碩榮獲MVE年度最佳員工獎，（圖／記者金武鳳攝，2026.2.1)

▲葳格尾牙運動會各校區卯足勁上場拼人氣，忠明校區師生賣力歡騰，活力四射。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.1)

▲超過20個知名品牌如屋馬、鵝房宮及吳寶春等，平日全是排隊名店，今日進入葳格校園擺攤開賣。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.1)

台中市葳格國際學校今(1)日舉行「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，邀請人氣超高的中信兄弟啦啦隊Passion Sisters 熱舞開場，為這場取代傳統的辦桌式尾牙宴揭開序幕。葳格國際學校的金牌日，別出心裁地結合運動競技與高檔美食市集，並豪擲百萬摸彩獎金，主打人人有獎，全校上千名教職員攜家帶眷參加，師生與親子同樂，展現強大凝聚力。活動由中信兄弟臺啦啦隊 Passion Sisters 熱舞開場，包括韓籍成員JJUBI（朴善珠）、金渡兒，前日本女團TPE48成員冼迪琦（小迪）以及世界選美皇后曼容四位女神合體，瞬間點燃全場熱情，宛如大型粉絲見面會，合影人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。隨著聖火點燃，賽事正式展開。校方安排校際大隊接力、拔河與趣味競賽，還規劃了親子活動，讓教職員子女也能樂在其中。平日在講臺上的老師們換上運動服，拼勁絲毫不輸給學生。葳格董事會成員，以及從幼兒園到高中6個校區的校園長亦全數投入比賽，與同仁並肩揮汗。總校長李海碩表示，科技時代我們更應該回到教育最基礎部份，也就是個人身體素質。今天，所有校長都是接力賽和拔河代表，他們親身下場參與，希望透過師生同樂競賽凝聚向心力，大家團結一致，看見共同向前力量。此外，今天尾牙運動會的另一亮點，就是許多家長提供的美食市集，包括鵝房宮、屋馬和Feeling18巧克力工房等都來了，希望用這個方式讓大家看到，教育也可以有個完全不一樣的樣子，除在國際教育之上，我們還能做到將社會資源帶進來，讓學生更早看到社會卓越一面。葳格執行董事吳菀庭表示，身心健康的師長，是孩子最直接的榜樣。透過這場尾牙運動會，老師們親身實踐團隊合作與運動家的精神，希望這樣的「身教」能帶給學子正向的影響力，激勵他們在未來具備勇於挑戰自我的韌性。確實，今日運動會上最大驚喜，莫過於規格驚人的夢幻美食市集，網羅有海底撈火鍋、屋馬燒肉、鵝房宮、UG飲料、吳寶春麥方店與Feeling18巧克力工房等超過20家強勢品牌，全是排隊名店，今天卻以一攤攤白色帳棚展售方式現身，親師穿梭逛市集，氣氛悠閒歡樂。李海碩指出，這些鮮少現身戶外市集的餐飲名店，之所以能「破例」雲集，歸功於葳格家長鼎力支持，也代表家長對學校的高度認同。