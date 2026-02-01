我是廣告 請繼續往下閱讀

台男在日本又被逮！一名32歲的台灣留學生昨日被札幌警方逮捕，因他涉嫌毆打年僅10多歲的女網友，遭女子報警處理，但他被逮後堅決否認犯行。根據札幌電視台報導，札幌中央警察署於1月31日，以涉嫌施暴的現行犯身分，逮捕了一名居住在日本、來自台灣的32歲男大學生。報導指，該名台灣男子涉嫌於1月31日下午3時左右，在札幌市中央區南 8 條西 4 丁目的一間飯店客房內，對一名居住在札幌市東區、年約 10 多歲的青少女抓肩膀並推倒在地，對其施暴。當天下午約 3 時 30 分，警方接到該名女子撥打 110 報案，稱遭受暴力，雙方正發生糾紛。警方到場後調查，男子是透過社群媒體（SNS）認識女子，並約定於當天見面，隨後產生衝突。在接受訊問時，男子否認了暴力相關指控，自稱推倒女子是為了自我防衛，只是沒想到她跌倒，警方目前正在詳細調查事發時的具體情況。