台北市出現首例漢他病毒死亡個案，一名70多歲老翁從發病到死亡僅8天，環保局在住家附近捕獲2隻老鼠帶有漢他病毒，引發民眾恐慌。國民黨台北市議員王欣儀今（1）日發文指出，大安區不僅出現致死案例，周邊鼠隻也驗出漢他病毒陽性反應，顯示這不只是單一里別問題，而是整體防鼠與防疫體系出現警訊。王欣儀強調，目前各里各自進行防鼠作業，形同「單打獨鬥」，難以有效壓制疫情風險。她呼籲市府應立即恢復全市同步進行的「滅鼠週」，透過跨單位聯合清消、投藥與宣導，才能真正將風險壓到最低。她指出，老鼠不分行政區與里界，防疫若各做各的，容易留下破口，讓疫情持續擴散。要求市府提出明確的標準作業流程與具體行動方案，主動出擊，不要等到發生憾事後才補救，王欣儀強調，這起案例是重要警訊，市府應提高警覺、加強整體防疫整備，避免類似悲劇再度發生。疾管署提醒，如果發現鼠類排泄物，應用稀釋漂白水消毒，使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並用垃圾袋密封後丟棄，避免病毒傳播。